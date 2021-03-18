Добро под присмотром: Поможет ли проект «Атайсал» решить проблемы Башкирии

«Традиции взаимовыручки, поддержки нуждающихся не новы для нашей страны и республики. В какие-то моменты активность затухала, но так было не всегда. На селе, например, издавна «всем миром» строили дома, помогали друг другу пахать землю, участвовали в этом не только родственники, но и соседи, все односельчане. По мере развития общества эту функцию взяли на себя благотворительные организации, меценаты. Государство не справляется со всеми проблемами, поэтому делегирует часть функций общественным организациям, активным гражданам, создаёт рынок социальных услуг. Контроль в этой сфере не должен быть избыточным, но установить правила игры необходимо. Думаю, не стоит бояться, что государство полностью откажется от социальных функций, в нашей стране это невозможно, однако мы видим, что его участие в решении социальных вопросов снижается, возможно, это объективный процесс, -