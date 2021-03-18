Добро под присмотром: Поможет ли проект «Атайсал» решить проблемы Башкирии

Posted 18 марта 2021, 06:49
Published 18 марта 2021, 06:49
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Идея проекта «Атайсал» (в переводе на русский – «малая родина») возникла у главы Башкирии Радия Хабирова в ноябре 2019 года, во время рабочей поездки на малую родину, в село Сайраново Ишимбайского района. Вскоре, на встрече с журналистами Хабиров поделился личным примером помощи деревне и анонсировал запуск общественной программы «Земляки – родным местам».
«У нас много успешных людей – выходцев из маленьких деревень или городков. И если каждый окажет дополнительную помощь своей малой родине, это существенно поможет людям. Знаю, что многие предприниматели и другие богатые люди и так помогают, но я хочу систематизировать эту работу»,
- пояснил своё решение Радий Хабиров.
Идея обрела реальные очертания в текущем году с запуском сайта проекта. Власти не раз подчёркивали, что это не попытка перевесить на плечи людей проблемы, которые должно решать государство, а стремление создать более комфортные условия тем, кто и так по зову души помогает родным местам.
«Это продолжение нашего тезиса: «Мы своих не бросаем», Принцип такой взаимной помощи у нас в республике отличается от того, что есть в других регионах. Это, по сути, то же өмә (взаимовыручка), но в более продуктивной форме», - подчеркнул в ходе совещания по проекту Радий Хабиров.
«Благодаря сайту, состоявшимся в жизни землякам не нужно бегать по различным инстанциям, проходить какие-то согласования, комиссии. Он автоматически доставляет инициативу до руководства конкретного населённого пункта, и уже городские или сельские власти решают, каким образом могут посодействовать проекту. Например, где-то требуется выделение земельного участка или подготовка площадки. Администрация обсуждает все предложения с жителями. А инициатор в течение максимум 10 дней просто получает ответ: «Да, мы готовы» с координатами ответственного, который будет подсказывать, в каком направлении двигаться, - пояснил замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев.
Участником проекта может стать любой желающий: достаточно зайти на сайт, выбрать нужный населённый пункт и указать вид поддержки, который он хотел бы оказать родному краю, или предложить свой проект, например, строительство футбольной или детской площадки, клуба, церкви или мечети, благоустройство территории, издание книг, создание приюта для животных и др. Не допускаются сбор средств на рекламу, лечение, административные расходы, проекты противоречащие закону и моральным нормам, связанные с религиозной, политической деятельностью и т.п. Можно присоединиться на условиях софинансирования к действующим республиканским программам или инициативам других участников. Сайт может выступать и как краудфандинговая платформа, когда меценат предлагает своим успешным землякам поддержать проект. На реализацию каждой инициативы отпущено не более года.
В настоящее время на сайте зарегистрировано 45 участников: 31 физлицо и администрации 14 районов, каждая с насущной проблемой. Власти Архангельского района ищут 940 тыс. рублей на издание энциклопедии о своём крае, Альшеевскому району нужны 250 тыс. рублей на ограждение профнастилом кладбища в селе Ташлы. Часть требуемой суммы – 80 тыс. выделяет местный бюджет, остальное предстоит собрать с успешных земляков и остальных сельчан. Дуванскому району требуется 200 тыс. рублей на благоустройство родника в Месягутово: пока подвижек по этому проекту нет. В Чишминском районе такой же суммы не хватает до миллиона рублей, на который построят хоккейную коробку в Алкино-2.
Об участии в проекте заявил Урал Кильсенбаев, который намерен благоустроить родник, расположенный недалеко от его родной деревни Сатлыки Кугарчинского района, по мнению чиновника, он мог бы стать местом отдыха путников и местных жителей. Примерная сумма уже есть – 30 тыс. рублей пойдут на покупку стройматериалов. Аналогичный проект реализует депутат госсобрания Фарит Гиндуллин: он занят благоустройством родника в селе Кусекеево Чекмагушевского района, что обойдётся в 150 тыс. рублей.
Среди участников руководители бюджетных учреждений, муниципальные служащие, предприниматели, пенсионеры. Возможно все они весьма успешные люди, однако, судя по инициативам, многие скорее привлекают внимание к проблемам, а не предлагают решить их только за собственный счёт. Так, пенсионер Агзам Хайруллин хочет благоустроить пруд в селе Аюханово Давлекановского района. Чтобы заасфальтировать или засыпать дроблёнкой проезжую часть, обновить ограждение водоёма, нужно 250 тыс. рублей, в наличии у инициатора только 20 тыс., впрочем на сайте указано, что проект реализуется.
Социальному предпринимателю и зампреду общественной палаты Башкирии Кристине Недорезовой, удалось попасть в проект не сразу, по её словам «из-за их ошибки». Она не стала рассказывать Mkset о причинах недоразумения, назвав «Атайсал» полезным для республики. На проект Недорезовой – годовую финансовую поддержку культурно-досугового центра «Сеньор», занимающегося профилактикой деменции, адаптацией и организацией культурного досуга пожилых людей, нужно 3 млн рублей. Незадолго до попадания в проект она написала в Фейсбуке, что «Сеньор» из-за отсутствия средств на оплату текущих расходов, прекратит работу.
Единственным участником, живущим за пределами Башкирии, пока является уроженец Аургазинского района, вице-президент Тюменского областного общественного фонда им. В.И. Муравленко Мидхат Хасанов. Ещё в 1970-е годы он уехал в Сибирь по комсомольской путёвке, но связи с республикой не потерял, регулярно проводит в родном районе экологические акции на собственные средства. Его проект стоимостью 200 тыс. рублей включает очистку и зарыбление водоёмов, посадку саженцев кедра.
Не сомневаясь в благих намерениях властей, эксперты Mkset разошлись во мнениях относительно перспектив их начинания.
«Традиции взаимовыручки, поддержки нуждающихся не новы для нашей страны и республики. В какие-то моменты активность затухала, но так было не всегда. На селе, например, издавна «всем миром» строили дома, помогали друг другу пахать землю, участвовали в этом не только родственники, но и соседи, все односельчане. По мере развития общества эту функцию взяли на себя благотворительные организации, меценаты. Государство не справляется со всеми проблемами, поэтому делегирует часть функций общественным организациям, активным гражданам, создаёт рынок социальных услуг. Контроль в этой сфере не должен быть избыточным, но установить правила игры необходимо. Думаю, не стоит бояться, что государство полностью откажется от социальных функций, в нашей стране это невозможно, однако мы видим, что его участие в решении социальных вопросов снижается, возможно, это объективный процесс, -
считает старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Рамиль Садыков.
«Вряд ли мы увидим в «Атайсале» крупные проекты, а небольшие ничего не смогут изменить. Мало создать платформу, с серьёзными благотворителями нужно работать персонально. Поспешат ли успешные, богатые уроженцы республики помогать, просто увидев новый сайт? Не все, живущие за пределами Башкирии интересуются происходящим здесь, посещают соответствующие ресурсы. Думаю, через некоторое время о проекте начнут забывать, реального инструмента решения проблем из него не получится. Кроме того уже есть масса специализированных платформ, где собирают средства для помощи животным и др. Чтобы привлечь неравнодушных людей, инициативу нужно продвигать, кто займётся этим, неясно,
- рассуждает экономист Рустем Шайахметов.
Подвести итоги реализации проекта власти Башкирии намерены осенью, для этого соберут большой форум «Яҡташлыҡ көсө – Сила землячества». Состоится он в городе или районе, где успешно реализуют благотворительные инициативы.