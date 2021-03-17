В Уфе топ-менеджер УМПО, осужденный за убийство зама, назвал приговор преступлением

Posted 17 марта 2021, 11:50
Published 17 марта 2021, 11:50
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
С утра в фойе здания Верховного суда РБ по улице Сочинской, 12 вновь собрались родные и сослуживцы Сергея Евстафьева. Приставы вновь отказались пустить их на заседание, сославшись на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Хотя, как позднее пояснили в аппарате Верховного суда РБ, на вынесение приговора близкие подсудимых имели право пройти, тем более что в нашей республике ковидные меры ограничений на прошлой неделе были ослаблены. Как предположили сослуживцы и родственники Евстафьева, скорее всего, им отказали в допуске в суд, чтобы не осложнять атмосферу в зале заседаний.
Потерпевшие, которыми признаны супруга и взрослые дочери Юрия Яшина, в суд снова не явились, Их интересы представлял адвокат Константин Каратанов.
Большинство подсудимых сегодня оказались одеты в черное, за исключением Сергея Евстафьева, надевшего темно-синий джемпер. Руслан Мингазов выглядел мрачнее всех, надев черную медицинскую маску, черную же бейсболку и натянув сверху капюшон толстовки такого же цвета. Подсудимые напряженно ждали приговора и почти не общались между собой. Евстафьев несколько минут поговорил со своими адвокатами Павлом Киселевым и Иваном Данилиным.
Из адвокатов на заседание приехали только Евгений Молоканов, защищающий Руслана Мингазова, и адвокаты Сергея Евстафьева. Два стола, предназначенных для остальных защитников, остались не заняты.
«Именем Российской Федерации…»
Напомним, на прошлом заседании суда, 11 марта, гособвинитель Роберт Фаттахов заявил, что Сергей Евстафьев должен быть осужден на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. При этом Токареву (главарю напавшей на Яшина шайки) прокуратура запросила 20 лет с учетом неотбытого наказания за предыдущее преступление, Хасанову (затянувшему у Яшина на шее кабельный хомут) — 19 лет лишения свободы, Мингазову (вооруженному электрошокером) — 18 лет, Талипову (сидевшему за рулем автомобиля) — 17 лет. Всем подсудимым прокурор также счет нужным дать по два года ограничения в правах после освобождения.
Сегодняшнее заседание началось с опозданием, как, впрочем, и все предыдущие. В двенадцатом часу дня судья Ильгиз Ахметдинов быстрым шагом прошел на свое место, поздоровался и начал зачитывать приговор, который все присутствующие в зале слушали стоя.
Оглашается приговор, вынесенный в городе Уфа 17 марта 2021 года. Именем Российской Федерации Верховный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ахметдинова и коллегии присяжных заседателей при секретарях Юмагуловой и Асфандияровой с участием государственных обвинителей Карачуриной, Фаттахова, подсудимых Евстафьева, Токарева, Хасанова. Мингазова, Талипова и защитников Исмагилова. Хикматуллина, Данилина, Киселева, Романова, Океня, Гумерова, Молоканова, Колесника, представителя потерпевших адвоката Каратанова, потерпевших Яшиной, Сатлыковой и Панишевой, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении… начал зачитывать текст судьбоносного документа судья.
Он перечислил даты рождения, сведения о местах работы, прописки и проживания подсудимых, их образовании, семейном положении, наличии судимости, и прочие сведения.
Диссонансом на общем фоне прозвучала фраза о том, что Евстафьев имеет государственные и ведомственные награды. Сразу после этого прозвучали сведения о судимости Токарева и отрицательных характеристиках, которые участковые дали Талипову и Хасанову, и которые, наверняка, были более привычны для данного помещения.
При этом о месте работы Евстафьева судья выразился уже в прошедшем времени, видимо, по привычке, как это обычно делается в судебных процессах. Хотя приговор еще не вступил в законную силу, и известно, что Сергей Васильевич все еще числится заместителем управляющего директора – коммерческим директором ПАО ОДК-УМПО.
«Путем сложения наказаний…»
Судья вновь изложил фабулу уголовного дела, основанную на обвинительном заключении и не претерпевшую ни малейших изменений за полгода судебных заседаний, несмотря на жаркие словесные баталии и доказательства, предъявленные защитой Евстафьева. В конечном итоге все пятеро подсудимых были признаны виновными в разбое с применением насильственных действий, опасных для здоровья и жизни потерпевшего (пункты «а» и «в» части 4 статьи 162 УК РФ), и убийстве, совершенном группой из корыстных побуждений или по найму, сопряженном с разбоем (пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ).
Помимо этого, судья известил, что гражданские иски о возмещении морального вреда, поданные потерпевшими, удовлетворяются частично. Так, иск супруги убитого Марины Яшиной, поданный ею изначально на сумму в 100 млн рублей, судья сократил до 7,5 млн рублей, уточнив, что 3 млн рублей следует взыскать с Евстафьева, 2 млн рублей – с Токарева, по 1 млн рублей – с Мингазова и Хасанова и 500 тысяч рублей – с Талипова. Иски дочерей Яшина также были уменьшены: в пользу Ульяны Панишевой, просившей о возмещении ей морального ущерба в размере 10 млн рублей, и Екатерины Сатлыковой, заявившей сумму иска на 11 млн рублей, должно быть взыскано по 4 млн 250 тысяч рублей (в обоих случаях по 2 млн рублей – с Евстафьева, по 1 млн рублей – с Токарева, по 500 тысяч рублей – с Хасанова и Мингазова и по 250 тысяч рублей – с Талипова).
Помимо этого, судья отметил, что со всех пятерых подсудимых должны быть солидарно взысканы 150 тысяч рублей, пропавших из портфеля Юрия Яшина после его убийства. Часть из них - 59 тысяч рублей - были найдены после задержания Токарева в автомобиле "Тойота Ланд Крузер", на котором он ездил.
Когда Ильгиз Ахметдинов дошел до сроков наказания, в зале стало совсем тихо. Судья отпил воды из стакана и продолжил чтение приговора.
Он отметил, что преступление, в котором обвиняются подсудимые, является особо тяжким, и провозгласил: Сергей Евстафьев приговаривается путем сложения наказаний за вмененные ему в вину разбой и убийство к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Федора Токарева, который, как выяснилось, в момент совершения преступления не отбыл условное наказание за предыдущее преступление (это была кража), судья приговорил к 18 годам, Руслана Мингазова и Альмира Хасанова – к 15 годам лишения свободы, а Эрика Талипова - к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Всем также назначено ограничение прав на год после освобождения.
Арестованное имущество подсудимых подлежит конфискации в счет компенсации материального и морального вреда потерпевшим.
После вступления приговора в законную силу часть вещественных доказательств (автомобили. мобильники и т.д.), представляющая ценность, будет возвращена владельцам, часть будет уничтожена, а часть (главным образом электронные носители с информацией) должны быть сохранены в материалах дела.
В конце зачитывания приговора судья Ильгиз Ахметдинов сообщил, что он может быть обжалован в десятидневный срок, а также известил, что суд вынес частное постановление в адрес Службы судебных приставов за хорошую работу её сотрудников при обеспечении порядка во время судебного процесса.
«Приговор является преступлением, совершенным в отношении меня»
После того, как судья вышел из зала, журналистам разрешили пообщаться с Сергеем Евстафьевым сквозь стекло «аквариума», в котором содержатся подсудимые. Сергей Васильевич, с трудом сдерживая эмоции, высказал свое мнение.
11-го февраля вынесли вердикт о моей невиновности и вручили судье Ахметдинову для оглашения. Вместо этого судья взял вердикт, исчез из зала на два часа, вернулся, отменил заседание и перенес его на 12 февраля. И сейчас он оперирует вердиктом от 12 февраля, а предыдущего решения будто и не было. Таким образом мы имеем полностью оправдательный вердикт от 11 февраля в отношении меня, и я с 11 февраля уже должен быть свободен. Я понимаю, что судья Ахметдинов хочет попасть в историю уголовного права Российской Федерации, как человек, отменивший принятый вердикт присяжных. Но это уже маразм, простите меня, как бы грубо это ни звучало! возмущенно произнес Сергей Евстафьев.
По его словам, его крайне возмутил тот факт, что судья проигнорировал нарушения, совершенные сотрудниками Следственного комитета, касающиеся исчезновения денег, банковских карт, сейфа, пульта-граббера, телефонов из материалов дела, а также подтвержденные в рамках судебного процесса факты фальсификации постановлений и протоколов допросов и следственных экспериментов.
- Часть материалов вообще пропала из дела. Наши адвокаты искали их самостоятельно. Что-то смогли найти, а что-то нет. Но об этом ничего сказано не было. Никаких частных определений в адрес сотрудников следкома не вынесено. В целом судебный процесс был проведен на основании сфальсифицированных документов. Я заявляю, что данный незаконный приговор является преступлением, совершенным сегодня в отношении меня здесь, в зале суда. Это нарушение не только положений Уголовного кодекса РФ, но и морально-этических норм. Как можно обвинить невиновного человека без единого доказательства? Как можно так поступать с вердиктом суда присяжных, если мы говорим, что живем в правовом государстве? О каком правовом государстве можно говорить при таком суде? - задал журналистам встречные вопросы Сергей Евстафьев.
- Что это за компромат, о котором говорится в приговоре и из-за которого вы якобы заказали убийство Яшина? – поинтересовались репортеры.
- Нет никакого компромата. Его и быть не могло! Яшин был человеком, который с семи утра и до семи вечера находился рядом со мной. Мы с ним доверяли друг другу. И говорить теперь о каком-то компромате смешно! МВД проверило все документы, найденные дома у Яшина. Есть справка на эту тему, где все четко расписано. Специалисты выяснили, что там не было никаких серьезных документов вообще. И более того – там не было никаких документов конкретно против меня, - ответил Сергей Васильевич.
- То есть вы не вступали с Токаревым в сговор?
- Я узнал о его существовании только 24 июля, когда мне следователь сказал, что вот, есть человек. которому я якобы что-то заказал... Мой рабочий день был расписан практически по секундам, и заявлять, что я пять раз в день выбегал с работы, чтобы пообщаться с неким «полковником ФСБ», который приезжал в трениках к проходной на «Хаммере», и я встречался с ним под видеокамерами наблюдения на виду у сотрудников завода?.. Это бред!.. Вот сейчас прозвучало, что 15 сентября 2017 года я якобы встречался с Токаревым возле заводоуправления. Но человек, который проходил по делу свидетелем данной встречи, вообще был в это время в Москве! И вот такая чушь лежит в основе приговора! – сообщил Евстафьев.
Я бы хотел, чтобы на мои слова обратили внимание правоохранительные органы, чтобы все увидели, что происходит в судах и в частности, в Верховном суде Башкирии. На это должны обратить внимание депутаты и посмотреть, как у нас можно осудить невиновного человека, не имея ни одного доказательства. Вместо моей фамилии можно поставить фамилию любого другого человека и итаким же образом осудить его. Я всю жизнь добросовестно работал и даже не предполагал, что такое может со мной произойти. Мы с адвокатами предоставили следствию все нужные документы, факты и доказательства моей невиновности, но ни один из наших аргументов не был принят во внимание, сказал он журналистам напоследок.
Родственники и сослуживцы Евстафьева, ждавшие в фойе, конечно, тоже были разочарованы приговором.
- Это беспредел… Мы все-таки надеялись, что сегодня суд может отправить дело на новое рассмотрение или даже на новое расследование, но этого не произошло. Мы в шоке от происходящего и будем бороться! – заявила жена Сергея Евстафьева Ирина.
Адвокаты пояснили, что будут подавать апелляционные жалобы сразу после того, как получат на руки текст приговора и протоколы всех судебных заседаний.
Для нас заранее очевидно, что данный приговор незаконен и будет отменён - судом при вынесении вердикта допущено такое количество грубейших нарушений, что иначе и быть не может. Ну, не существовало до сих пор в новейшей юридической практике, когда имелось два вердикта - один оправдательный, другой обвинительный, а судья выбирал нужный. Да и то, что выбрал судья, выглядит так, что вердиктом считаться не может. Безусловно, и судья и прокурор - все они прекрасно знают об этом. Также, как они прекрасно знают о том, что в деле нет ни единого доказательства причастности Евстафьева С.В. и они осудили заведомо невиновное лицо. И несмотря на все это суд постановил заведомо незаконный, неправосудный приговор, который безусловно будет отменён. Это лучше всего характеризует как самого судью, так и весь процесс,подчеркнул адвокат Айрат Хикматуллин.