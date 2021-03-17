В Уфе топ-менеджер УМПО, осужденный за убийство зама, назвал приговор преступлением

- Я узнал о его существовании только 24 июля, когда мне следователь сказал, что вот, есть человек. которому я якобы что-то заказал... Мой рабочий день был расписан практически по секундам, и заявлять, что я пять раз в день выбегал с работы, чтобы пообщаться с неким «полковником ФСБ», который приезжал в трениках к проходной на «Хаммере», и я встречался с ним под видеокамерами наблюдения на виду у сотрудников завода?.. Это бред!.. Вот сейчас прозвучало, что 15 сентября 2017 года я якобы встречался с Токаревым возле заводоуправления. Но человек, который проходил по делу свидетелем данной встречи, вообще был в это время в Москве! И вот такая чушь лежит в основе приговора! – сообщил Евстафьев.