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Posted 17 марта 2021, 12:13

Published 17 марта 2021, 12:13

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В России уточнили правила выплат по программе «Земский учитель»

В России уточнили правила выплат по программе «Земский учитель»

17 марта 2021, 12:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проект начал реализовываться с 2020 года, его финансирование предусмотрено до конца 2023 года.

В России упростили схему оценка эффективности использования средств господдержки по программе «Земский учитель». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

По информации ведомства, деньги на выплаты учителям выделяются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Минпросвещения и руководством региона, договора о выплате, а также трудового договора, заключенного с образовательной организацией.

Согласно новому постановлению, если раньше нужно было высчитывать определенную процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году.

Напомним, программу «Земский учитель» предложил запустить Владимир Путин в 2019 году, чтобы помочь педагогам, которые переезжают работать в села и малые города (до 50 тыс. человек). Программа предусматривает выделение участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет.

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