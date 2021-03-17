В России уточнили правила выплат по программе «Земский учитель»

Напомним, программу «Земский учитель» предложил запустить Владимир Путин в 2019 году, чтобы помочь педагогам, которые переезжают работать в села и малые города (до 50 тыс. человек). Программа предусматривает выделение участникам 1 млн рублей подъемных средств без необходимости уплаты с этой суммы НДФЛ. Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет.