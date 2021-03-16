Чемпионка РФ по лыжному фристайлу задержана в столице с партией героина

Posted 16 марта 2021, 15:06
Published 16 марта 2021, 15:06
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
Как сообщает iz.ru со ссылкой на информацию правоохранительных органов, вес обнаруженной при ней порошкообразной смеси с содержанием наркотиков - 3,74 грамма. Согласно выводам экспертизы, там есть и героин.
По признанию Орловской, она распространяла наркотики, покупая их через интернет и помещая их в тайники - закладки. Одну партию она спрятала до того, как была задержана. Также при личном досмотре у нее обнаружили и изъяли мобильные телефоны, связку ключей и банковские карты.
По словам лыжницы, она и сама «баловалась» наркотиками около года.
В отношении нее возбудили уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических, психотропных веществ и их аналогов. Она может провести в колонии следующие 20 лет своей жизни.