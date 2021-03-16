Чемпионка РФ по лыжному фристайлу задержана в столице с партией героина

По признанию Орловской, она распространяла наркотики, покупая их через интернет и помещая их в тайники - закладки. Одну партию она спрятала до того, как была задержана. Также при личном досмотре у нее обнаружили и изъяли мобильные телефоны, связку ключей и банковские карты.