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Posted 16 марта 2021, 09:11

Published 16 марта 2021, 09:11

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

«Байер» интересуется Дракслером Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен»

16 марта 2021, 09:11
Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может перебраться в «Байер» этим летом.

Об этом сообщает «Советский спорт» с ссылкой на Todofichajes.

По информации источника, немецкий клуб считает 27-летнего игрока отличным вариантом усиления атакующей линии своей команды. Отмечается, что леверкузенцы хотят подписать хавбека в статусе свободного агента – 30 июня 2021 года контракт Дракслера с парижанами истечет.

В услугах полузащитника также заинтересован «Арсенал», однако сам футболист хочет продолжить свою карьеру в Германии.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. За это время он принял участие в 161 матче, забил 24 гола и отдал 36 ассистов.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт#Новости
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