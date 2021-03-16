«Байер» интересуется Дракслером Атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен»

Posted 16 марта 2021, 09:11
Published 16 марта 2021, 09:11
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
По информации источника, немецкий клуб считает 27-летнего игрока отличным вариантом усиления атакующей линии своей команды. Отмечается, что леверкузенцы хотят подписать хавбека в статусе свободного агента – 30 июня 2021 года контракт Дракслера с парижанами истечет.
В услугах полузащитника также заинтересован «Арсенал», однако сам футболист хочет продолжить свою карьеру в Германии.
Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. За это время он принял участие в 161 матче, забил 24 гола и отдал 36 ассистов.