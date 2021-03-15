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Posted 15 марта 2021, 05:23

Published 15 марта 2021, 05:23

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Власти Башкирии заявили о снижении темпа прироста и распространения коронавируса

15 марта 2021, 05:23
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин доложил о текущей обстановке в республике

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, по состоянию на 9.00 15 марта в Башкирии зарегистрировано 30559 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 125 новых случаев. Темп прироста – 0,4%, коэффициент распространения – менее 0,9. Выписано с выздоровлением 82% за все время пандемии (25 тысяч человек).

В стационарах находятся 267 пациента, из них в отделении интенсивной терапии 30 пациентов. На дому лечатся 5468 пациентов.

Диагностировать инфекцию методом ПЦР можно в 27 лабораториях Башкирии – с начала пандемии выполнено более 2,623 млн исследований. Развернуто 2068 коек, коечный фонд свободен на 23,6%. В Уфе свободны 1200 коек, по республике - 880 коек.

Что касается вакцинации от коронавируса, первым компонентом препарата вакцинированы уже 91% или 111 тысяч человек, вторым – 53% или 65 тысяч человек. В выходные, со слов Забелина, работали мобильные пункты вакцинации в местах празднования Масленицы.

#Валерия Панаева#Общество#Новости
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