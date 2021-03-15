Власти Башкирии заявили о снижении темпа прироста и распространения коронавируса

По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, по состоянию на 9.00 15 марта в Башкирии зарегистрировано 30559 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки – плюс 125 новых случаев. Темп прироста – 0,4%, коэффициент распространения – менее 0,9. Выписано с выздоровлением 82% за все время пандемии (25 тысяч человек).