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Posted 15 марта 2021, 09:46

Published 15 марта 2021, 09:46

Modified 17 октября 2022, 20:28

Updated 17 октября 2022, 20:28

Страхователи стали в восемь раз чаще использовать дистанционные страховые услуги

Страхователи стали в восемь раз чаще использовать дистанционные страховые услуги

15 марта 2021, 09:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Аналитики Страхового Дома ВСК проанализировал статистику урегулирования страховых споров онлайн. Выяснилось, что страхователи стали решать вопросы по автокаско в восемь раз чаще.

Среди всех каналов взаимодействия страховой компании с клиентом доля коммуникации через приложение превысила 60% по итогам февраля, пишет Newsnn.ru. Предыдущий период отмечался ростом активности использования приложения всего на 7,7%.

Клиенты компании стали реже обращаться с вопросами через традиционные каналы. Например, процент обращений через контакт-центр составляет 7,8. Посещение офисов сократилось на две трети, теперь доля этого способа решения вопросов по автокаско 17,8%. Представители компании презентуют клиентам новый сервис и помогают им освоить новые инструменты решения вопросов дистанционно. До 14,2% снизилось непосредственная коммуникация с сотрудниками компании.

Вице-президент, руководитель управления развития экосистемы Страхового Дома ВСК Олег Лисник отметил, что дистанционный формат оказался актуальным и удобным для клиентов компании. Он добавил, что в 2020 году компании удалось масштабировать технологию, привлекая к ее использованию в том числе и отдаленные регионы.

По словам Лисника, при помощи традиционных каналов на оформление страхового случая могло понадобиться в среднем около двух дней. Сейчас вопрос можно решить за десять минут и в онлайн-формате. Сокращается и срок выдачи клиенту направления на ремонт - четыре дня в среднем при оформлении офлайн против одного дня при дистанционном сервисе.

Олег Лисник также отметил, что в планах компании - увеличение доли обращений через мобильное приложение до 70%, так как простота и скорость данного вида взаимодействия очевидны.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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