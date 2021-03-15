Страхователи стали в восемь раз чаще использовать дистанционные страховые услуги

По словам Лисника, при помощи традиционных каналов на оформление страхового случая могло понадобиться в среднем около двух дней. Сейчас вопрос можно решить за десять минут и в онлайн-формате. Сокращается и срок выдачи клиенту направления на ремонт - четыре дня в среднем при оформлении офлайн против одного дня при дистанционном сервисе.