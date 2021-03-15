Башкирия возглавила медиарейтинг регионов по теме нацпроектов

Posted 15 марта 2021, 13:01
Published 15 марта 2021, 13:01
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
По итогам января текущего года Башкирия возглавила медиарейтинг по упоминаемости российских регионов по теме нацпроектов.
Так, по данным СМИ, Башкирия перевыполнила план по количеству предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда»: в текущем году среди участников уже значатся 106 предприятий (на 37,6% больше установленного минимума). Также сообщалось, что Башкирия может стать пилотным регионом для создания сети кружкового движения Национальной технологической инициативы по нацпроекту «Наука». Кроме того, башкирские производители в 2020 году заключили экспортные контракты на 35 млн долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
На втором месте всероссийского рейтинга, составленного на основе показателя МедиаИндекс, находится Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Московская область, на четвертом месте — Нижегородская область, на пятом — Татарстан.