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Posted 15 марта 2021, 13:01

Published 15 марта 2021, 13:01

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Башкирия возглавила медиарейтинг регионов по теме нацпроектов

Башкирия возглавила медиарейтинг регионов по теме нацпроектов

15 марта 2021, 13:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Рейтинг по упоминаемости регионов страны по реализации нацпроектов подготовила компания «Медиалогия».

По итогам января текущего года Башкирия возглавила медиарейтинг по упоминаемости российских регионов по теме нацпроектов.

Так, по данным СМИ, Башкирия перевыполнила план по количеству предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда»: в текущем году среди участников уже значатся 106 предприятий (на 37,6% больше установленного минимума). Также сообщалось, что Башкирия может стать пилотным регионом для создания сети кружкового движения Национальной технологической инициативы по нацпроекту «Наука». Кроме того, башкирские производители в 2020 году заключили экспортные контракты на 35 млн долларов в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

На втором месте всероссийского рейтинга, составленного на основе показателя МедиаИндекс, находится Краснодарский край. Замыкает тройку лидеров Московская область, на четвертом месте — Нижегородская область, на пятом — Татарстан.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Рейтинг
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