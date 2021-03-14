«Уфа» крупно проиграла дома казанскому «Рубину»

Впервые за «Уфу» сыграли Бауэр и Олег Иванов. Бауэра после перерыва заменил Морозов, а Иванов сам вышел на замену вместо Камилова. Опытный полузащитник смотрелся на поле неплохо, уфимцы смогли организовать несколько атак, но к успеху они не привели.