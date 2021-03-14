«Уфа» крупно проиграла дома казанскому «Рубину»

Posted 14 марта 2021, 14:12
Published 14 марта 2021, 14:12
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Стартовый натиск уфимцев казанский клуб довольно быстро остудил своей стройной игрой, и уже примерно с 6-й минуты матча гости завладели инициативой.
Первый гол Дениса Макарова был очень красивым, ему удался дальний обводящий удар.
На 43-й минуте отличился Хвича Кварацхелия, 2:0 — с таким счетом в пользу «Рубина» команды ушли на перерыв.
Впервые за «Уфу» сыграли Бауэр и Олег Иванов. Бауэра после перерыва заменил Морозов, а Иванов сам вышел на замену вместо Камилова. Опытный полузащитник смотрелся на поле неплохо, уфимцы смогли организовать несколько атак, но к успеху они не привели.
Не помогла и двойная замена, Остон Урунов и Дмитрий Сысуев вышли на поле вместо Кротова и Жамалетдинова.
Илья Самошников на 73-й минуте установил окончательный счет встречи, 3:0 — Слуцкий переиграл Рахимова.
Следующая игра «Уфы» состоится уже 18 марта, в 19.00 на домашнем стадионе. Соперник грозный — московский «Локомотив».