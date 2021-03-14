Есть проблема: в России проваливается нацпроект по увеличению продолжительности жизни

Posted 14 марта 2021, 12:39
Published 14 марта 2021, 12:39
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России в 2020 году снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 году. Такое произошло впервые с 2013 года и связано с избыточной смертностью, которая в «коронавирусном» году была относительно большой.
Эксперты относят это снижение на последствия пандемии, но это не единственная причина. В числе проблемных точек — маршрутизация пациентов, долгое время ожидания визита к узкому специалисту, низкий охват диспансеризацией, недостаточное внимание хроническим заболеваниям. Например, когда основные ресурсы сосредоточены на помощи пациентам с острыми состояниями (инфаркт и инсульт), хроническая сердечная недостаточность, на которую приходится почти 40% всех смертей из-за «сердечных» болезней, выпадает из поля зрения.
При этом, согласно указу Владимира Путина, к 2030 году правительство должно обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.
Напомним, в феврале текущего года ведомствам Башкирии было поручено изучить факторы, повлиявшие на смертность, и подготовить план по снижению смертности в республике. Mkset разбирался, почему этот показатель оказался так важен в 2021 году в Башкирии, и что с ним происходит за последние годы.