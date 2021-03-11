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Posted 11 марта 2021, 14:40

Published 11 марта 2021, 14:40

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Уфе установят пять новых остановок общественного транспорта

В Уфе установят пять новых остановок общественного транспорта

11 марта 2021, 14:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В том числе было решено передвинуть одну старую остановку.

В Уфе установят пять новых остановок общественного транспорта. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Греков.

Одну старую «Башкирское речное пароходство» перенесут от 128 дома по улице Ленина к 130.

Согласно документу, ул. Юбилейная получит остановку «Буринтех», ул. Лучинская — ост. «Домостроителей», ул. Летчиков — ост. «Храм Великомученика Георгия Победоносца», ул. Елизаветы Глинки — ост. «Бульвар Первостроителей». Кроме того, на дороге к селу Федоровка появится остановка «СНТ «Механизатор», а остановку «Башкирское речное пароходство» немного передвинут — от дома № 128 по ул. Ленина до дома № 130.

Организацию монтажа павильонов будут отслеживать главы районов города.

Напомним, ранее Mkset проанализировал, почему на транспорт в Уфе жалуются все больше, а смысла в этом по-прежнему нет, хотя транспортная реформа в регионе началась еще в 2018 году.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Общественный транспорт
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