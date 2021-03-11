В Башкирии временно перекроют трассу Р-240 в районе съезда в Зубово

С 23:50 11 марта до 05:50 12 марта будет закрыто движения для всех типов транспортных средств на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург с км 8+70 по км 9+50 (путепровод с. Зубово), съезд с трассы Р-240 Уфа — Оренбург в направлении Зубово и съезд из Зубово в сторону аэропорта.