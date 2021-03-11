В Башкирии временно перекроют трассу Р-240 в районе съезда в Зубово

Posted 11 марта 2021, 14:57
Published 11 марта 2021, 14:57
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
С 23:50 11 марта до 05:50 12 марта будет закрыто движения для всех типов транспортных средств на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург с км 8+70 по км 9+50 (путепровод с. Зубово), съезд с трассы Р-240 Уфа — Оренбург в направлении Зубово и съезд из Зубово в сторону аэропорта.
Соответствующий акт подписан ФКУ Управления дороги «Приуралье». Согласно документу, это необходимо для замены плафонов на фонарях, освещающих данный участок дороги.
В качестве альтернативного варианта предлагается заезд в Зубово через разворот на Уфу.
Напомним, с лета 2020 года в Зубово работает новый клинико-диагностический инфекционный центр, в котором лечат больных коронавирусом. Госпиталь построили всего за 55 дней.