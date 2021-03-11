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Posted 11 марта 2021, 14:57

Published 11 марта 2021, 14:57

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии временно перекроют трассу Р-240 в районе съезда в Зубово

В Башкирии временно перекроют трассу Р-240 в районе съезда в Зубово

11 марта 2021, 14:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Дорогу перекроют из-за ремонта освещения на данном участке трассы.

С 23:50 11 марта до 05:50 12 марта будет закрыто движения для всех типов транспортных средств на участке трассы Р-240 Уфа — Оренбург с км 8+70 по км 9+50 (путепровод с. Зубово), съезд с трассы Р-240 Уфа — Оренбург в направлении Зубово и съезд из Зубово в сторону аэропорта.

Соответствующий акт подписан ФКУ Управления дороги «Приуралье». Согласно документу, это необходимо для замены плафонов на фонарях, освещающих данный участок дороги.

В качестве альтернативного варианта предлагается заезд в Зубово через разворот на Уфу.

Напомним, с лета 2020 года в Зубово работает новый клинико-диагностический инфекционный центр, в котором лечат больных коронавирусом. Госпиталь построили всего за 55 дней.

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