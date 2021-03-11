Мэрия Уфы приняла план развития городского придорожного сервиса до 2024 года

Напомним, в конце прошлого года министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев сообщил, что в республике до 2024 года построят 1 тыс. новых объектов, около 1 тыс. старых объектов будет модернизированы. На инвестиционном портале республики создан отдельный раздел по придорожному сервису, где можно ознакомиться с мерами поддержки, изучить нормативные правовые акты и список земельных участков.