Мэрия Уфы приняла план развития городского придорожного сервиса до 2024 года

Posted 11 марта 2021, 15:27
Published 11 марта 2021, 15:27
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
Мэр Уфы Сергей Греков утвердил план мероприятий по развитию придорожного сервиса до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Согласно документу, в течение ближайших трех лет управление земельных и имущественных отношений совместно с главархитектурой, управлением экономики и инвестиций предложат участки под строительство объектов. Администрации районов проработают с предпринимателями вопросы повышения качества услуг, улучшения состояния санузлов и мест общего пользования. Они же определят перечень объектов, которым требуется ремонт.
Напомним, к объектам придорожного сервиса относятся автозаправочные станции, автостанции и автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели около дорог, пункты общепита, станции техобслуживания, места отдыха, транспортные стоянки.
Напомним, в конце прошлого года министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев сообщил, что в республике до 2024 года построят 1 тыс. новых объектов, около 1 тыс. старых объектов будет модернизированы. На инвестиционном портале республики создан отдельный раздел по придорожному сервису, где можно ознакомиться с мерами поддержки, изучить нормативные правовые акты и список земельных участков.