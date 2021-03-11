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Posted 11 марта 2021, 15:27

Published 11 марта 2021, 15:27

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

Мэрия Уфы приняла план развития городского придорожного сервиса до 2024 года

Мэрия Уфы приняла план развития городского придорожного сервиса до 2024 года

11 марта 2021, 15:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Согласно планам, количество объектов придорожного сервиса будет увеличено вдвое.

Мэр Уфы Сергей Греков утвердил план мероприятий по развитию придорожного сервиса до 2024 года. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно документу, в течение ближайших трех лет управление земельных и имущественных отношений совместно с главархитектурой, управлением экономики и инвестиций предложат участки под строительство объектов. Администрации районов проработают с предпринимателями вопросы повышения качества услуг, улучшения состояния санузлов и мест общего пользования. Они же определят перечень объектов, которым требуется ремонт.

Напомним, к объектам придорожного сервиса относятся автозаправочные станции, автостанции и автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели около дорог, пункты общепита, станции техобслуживания, места отдыха, транспортные стоянки.

Напомним, в конце прошлого года министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев сообщил, что в республике до 2024 года построят 1 тыс. новых объектов, около 1 тыс. старых объектов будет модернизированы. На инвестиционном портале республики создан отдельный раздел по придорожному сервису, где можно ознакомиться с мерами поддержки, изучить нормативные правовые акты и список земельных участков.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Дороги
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