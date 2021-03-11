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Posted 11 марта 2021, 16:20

Published 11 марта 2021, 16:20

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Башкирия оказалась на 55 месте среди регионов России по качеству образования

Башкирия оказалась на 55 месте среди регионов России по качеству образования

11 марта 2021, 16:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Рейтинг опубликовал Рособрнадзор.

Рособрнадзор опубликовал рейтинг регионов по качеству школьного образования. Для оценки работы регионов использовались 12 критериев качества в трех разделах: результаты обучения школьников, практико-ориентированность школьного образования, управление системой школьного образования.

Общий результат Башкирии в рейтинге составил 44,9 баллов, республика заняла 55 место среди субъектов РФ.

Согласно документу, самые низкие баллы Башкирия получила по эффективности механизмов управления качеством образования и объективности оценки образования. Также сравнительно маленькое количество баллов получили такие критерии, как образовательное равенство и функциональная грамотность школьников. При этом очень высокую оценку получили достижения минимального уровня подготовки и аналитика результатов ГИА.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург (92,1 балла), на втором месте с минимальным отрывом Москва (92 балла). Татарстан занял 22 строчку. Наиболее низкие рейтинги у Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Чеченской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Высшее образование
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