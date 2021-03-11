Башкирия оказалась на 55 месте среди регионов России по качеству образования

Согласно документу, самые низкие баллы Башкирия получила по эффективности механизмов управления качеством образования и объективности оценки образования. Также сравнительно маленькое количество баллов получили такие критерии, как образовательное равенство и функциональная грамотность школьников. При этом очень высокую оценку получили достижения минимального уровня подготовки и аналитика результатов ГИА.