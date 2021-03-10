«Прожиточный минимум»: Участники эксперимента месяц будут жить в Уфе на 10641 рубль

Также участники эксперимента будут вести еженедельную колонку, где будут делиться эмоциями, лайфхаками, трудностями и всем тем, с чем им придется столкнуться в ближайший месяц. Участники проекта обещают быть предельно честными, а редакция открытой в описание происходящего. Следите за экспериментом в сюжете на сайте и в наших социальных сетях VK, OK, Facebook, Instagram, Telegram.