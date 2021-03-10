«Прожиточный минимум»: Участники эксперимента месяц будут жить в Уфе на 10641 рубль

Posted 10 марта 2021, 19:17
Published 10 марта 2021, 19:17
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
По данным Министерства семьи, труда и соцзащиты республики с 1 января 2021 года величина прожиточного минимума в расчете одного человека составляет 10015 рублей, для работающего населения — 10641 рубль, пенсионеров — 9605 рублей, детей — 10077 рублей. Такой суммы, по мнению государства, должно хватить на одного человека для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека.
Сумму прожиточного минимума следует разделить на две части: обязательные платежи, сборы (налоги), и на минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги.
По данным сервиса «Росинфостат», на продовольственные товары уходит большая часть от суммы прожиточного минимума — около 38%. Для нормального существования в месяц обычному Россиянину следует употреблять продукты в определенном количестве:
Чуть меньше денег должно уходить на непродовольственную категорию товаров — это одежда и обувь, обслуживания автомобиля, электро- и бытовые приборы, медикаменты, средства личной гигиены.
Меньше всего денег у нас останется на услуги. В этот перечень входит оплата ЖКХ, расходы на транспорт, посещение культурных мероприятий и другие услуги.
Редакция Mkset решила на собственном опыте проверить насколько величина прожиточного минимума реальное отражает тот уровень дохода, который сегодня необходим для минимально достойного уровня жизни.
В рамках эксперимента его участники будут ежедневно отчитываться о своих тратах, которые за 30 календарных дней не должны превысить 10641 рубль. В этой сумме мы не учитываем расходы на кредиты, аренду жилья или ипотеку так как это не предусмотрено перечнем расходов установленным государством.
Также участники эксперимента будут вести еженедельную колонку, где будут делиться эмоциями, лайфхаками, трудностями и всем тем, с чем им придется столкнуться в ближайший месяц. Участники проекта обещают быть предельно честными, а редакция открытой в описание происходящего. Следите за экспериментом в сюжете на сайте и в наших социальных сетях VK, OK, Facebook, Instagram, Telegram.
Мы продолжим рассказывать об эксперименте, его условиях и результатах. Пишите нам ваши вопросы, идеи и предложения в WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58.