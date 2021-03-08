Жители Иглино пожаловались главе Башкирии на общественный транспорт

Posted 8 марта 2021, 09:28
Published 8 марта 2021, 09:28
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Жители микрорайонов Старые Кузьминки и Кузьминки Вилладж (с. Иглино) обратились к Радию Хабирову с просьбой решить проблему с местным общественным транспортом. От остановки ул. Ворошилова до с. Алаторка проезжает только один маршрут — 236 м, который обслуживает ООО «Компания Уфалайн». Жители крайне недовольны качеством оказываемых услуг:
— Говоря простым языком, водители не всегда останавливаются на остановках, не берут школьников средних и старших классов, дети стоят подолгу и мерзнут. Могут развернуться в Иглино в нескольких остановках до с. Алаторка и уехать по своим делам. Не заезжают в микрорайон Ягодный, если в автобусе нет людей, выходящих там.
В обращении подчеркивается, что во время недавних заморозков в рейс выходил не весь подвижной состав, поэтому интервал ожидания составлял до 1,5 часов. Кроме того, цена проезда между с. Иглино и с. Алаторка составляет 40 руб., хотя расстояние этого пути всего 1 км.
— Также руководство маршрута 236 м своевольно занизило возраст детей для бесплатного проезда до 5 лет. Согласно ч.1 стастьи 21 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» в городском и пригородном сообщении можно бесплатно перевозить детей до 7 лет, причем в любом количестве. Мы просим Вас прекратить этот произвол частников и продлить существующий маршрут ГУП «Башавтотранс» 432 до Алаторки, желательно с заездом в садик и школу.
Напомним, в 2021 году транспортной реформе в Башкирии исполнится три года. Несмотря на проделанную работу, в целом она все еще не завершена, а жители республики все еще испытывают большие неудобства во время поездок в автобусах. Ранее Mkset проанализировал почему на транспорт в регионе жалуются все больше, а смысла в этом по-прежнему нет.