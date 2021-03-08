Жители Иглино пожаловались главе Башкирии на общественный транспорт

Напомним, в 2021 году транспортной реформе в Башкирии исполнится три года. Несмотря на проделанную работу, в целом она все еще не завершена, а жители республики все еще испытывают большие неудобства во время поездок в автобусах. Ранее Mkset проанализировал почему на транспорт в регионе жалуются все больше, а смысла в этом по-прежнему нет.