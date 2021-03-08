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Posted 8 марта 2021, 09:45

Published 8 марта 2021, 09:45

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

8 марта 2021, 09:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство упростило правила, которые позволяют направить материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

В частности, речь идет о тех случаях, когда маткапитал используют для компенсации затрат при строительстве или реконструкции дома. Теперь родителям не нужно представлять в Пенсионный фонд сведения из акта строительных работ, достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.

В правительстве напомнили, что с апреля прошлого года заявки на материнский капитал подавать не нужно — сертификат оформляется автоматически и после рождения ребенка приходит в личный кабинет матери на портале госуслуг.

С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 руб., а на второго — до 639 432 руб. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты#Материнский капитал
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