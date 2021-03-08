В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

С этого года маткапитал на первого ребенка увеличили до 483 882 руб., а на второго — до 639 432 руб. Эти деньги можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, на накопительную часть пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.