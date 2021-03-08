В Башкирии выявили еще 133 больных коронавирусом, четверо пациентов скончались

Напомним, по состоянию на 3 марта в регион поставлено 122 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. Среди привитых только первым компонентом 35 509 человек — лица в возрасте 60 лет и старше. В ведомстве уточнили, что привиться сегодня можно в 122 пунктах вакцинации.