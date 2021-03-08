В Башкирии выявили еще 133 больных коронавирусом, четверо пациентов скончались

Согласно актуальной сводке, за минувшие сутки в Башкирии заболело коронавирусом еще 133 человека. Таким образом общее количество инфицированных в республике состваляет 29657 человек.
За сутки вылечился 51 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию в Башкирии составляет 23924 человека.
При этом в регионе сохраняется высокая смертность: за сутки от Covid-19 умерло еще 4 человека. Таким образом общее количество жертв коронавируса в регионе составляет 301 человек.
Напомним, по состоянию на 3 марта в регион поставлено 122 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак. Среди привитых только первым компонентом 35 509 человек — лица в возрасте 60 лет и старше. В ведомстве уточнили, что привиться сегодня можно в 122 пунктах вакцинации.