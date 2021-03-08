В Башкирии ссора закончилась стрельбой из пневматического оружия

Posted 8 марта 2021, 12:14
Published 8 марта 2021, 12:14
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
В Ишимбае около 2 часов ночи накануне 8 марта около популярного кафе мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, пострадал один человек.
По предварительным данным, между двумя посетителями кафе произошла ссора. Мужчина ругался с женщиной, это привлекло внимание других посетителей — один из них сделал замечание мужчине. В итоге двое мужчин вышли на улицу, и тот, кто сделал замечание, открыл стрельбу из пневматического пистолета.
27-летний потерпевший госпитализирован с ранением мягких тканей носа, руки и обеих голеней. Полицейские задержали и доставили в отдел 26-летнего мужчину, у которого изъят пневматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские устанавливают мотивы и причины конфликта.