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Posted 8 марта 2021, 12:14

Published 8 марта 2021, 12:14

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии ссора закончилась стрельбой из пневматического оружия

В Башкирии ссора закончилась стрельбой из пневматического оружия

8 марта 2021, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В Ишимбае около 2 часов ночи накануне 8 марта около популярного кафе мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, пострадал один человек.

По предварительным данным, между двумя посетителями кафе произошла ссора. Мужчина ругался с женщиной, это привлекло внимание других посетителей — один из них сделал замечание мужчине. В итоге двое мужчин вышли на улицу, и тот, кто сделал замечание, открыл стрельбу из пневматического пистолета.

27-летний потерпевший госпитализирован с ранением мягких тканей носа, руки и обеих голеней. Полицейские задержали и доставили в отдел 26-летнего мужчину, у которого изъят пневматический пистолет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полицейские устанавливают мотивы и причины конфликта.

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