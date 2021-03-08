В Башкирии ссора закончилась стрельбой из пневматического оружия

По предварительным данным, между двумя посетителями кафе произошла ссора. Мужчина ругался с женщиной, это привлекло внимание других посетителей — один из них сделал замечание мужчине. В итоге двое мужчин вышли на улицу, и тот, кто сделал замечание, открыл стрельбу из пневматического пистолета.