В Уфе умер автор репаков игр xatab

Posted 7 марта 2021, 11:27
Published 7 марта 2021, 11:27
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
По информации сразу нескольких авторитетных изданий в столице Башкирии - Уфе скончался известный автор репаков пиратских версий видеоигр, известный как xatab. Сообщение о его смерти появилось в группе «Xatab RePack» во ВКонтакте. По сообщению группы «Xatab RePack», он умер от осложнений из-за вирусной пневмонии.
Издание TJ специализирующееся на новостях интернета пишет, что xatab умер в возрасте 60 лет. Сообщается, что настоящее имя xatab — Радик Низамов и он проживал в Уфе. Однако пока подтверждения этих данных нет, его личность доподлинно неизвестна.
В сообщении паблика отмечается, что так как «xatab» нет наследников новых репаков больше никогда не будет.
СПРАВКА
Репак - это архив, содержащий лицензионную или пиратскую версию компьютерной игры, с собственной программой установки или распаковки.