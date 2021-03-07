В Уфе умер автор репаков игр xatab

Издание TJ специализирующееся на новостях интернета пишет, что xatab умер в возрасте 60 лет. Сообщается, что настоящее имя xatab — Радик Низамов и он проживал в Уфе. Однако пока подтверждения этих данных нет, его личность доподлинно неизвестна.