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Posted 7 марта 2021, 11:27

Published 7 марта 2021, 11:27

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Уфе умер автор репаков игр xatab

В Уфе умер автор репаков игр xatab

7 марта 2021, 11:27
Фото: 1MI.
Репаки автора широко известны среди пользователей

По информации сразу нескольких авторитетных изданий в столице Башкирии - Уфе скончался известный автор репаков пиратских версий видеоигр, известный как xatab. Сообщение о его смерти появилось в группе «Xatab RePack» во ВКонтакте. По сообщению группы «Xatab RePack», он умер от осложнений из-за вирусной пневмонии.

Издание TJ специализирующееся на новостях интернета пишет, что xatab умер в возрасте 60 лет. Сообщается, что настоящее имя xatab — Радик Низамов и он проживал в Уфе. Однако пока подтверждения этих данных нет, его личность доподлинно неизвестна.

В сообщении паблика отмечается, что так как «xatab» нет наследников новых репаков больше никогда не будет.

СПРАВКА

Репак - это архив, содержащий лицензионную или пиратскую версию компьютерной игры, с собственной программой установки или распаковки.

#Тимур Алмаев#Общество#Новости
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