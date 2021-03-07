Мороз, метель и гололедица: погода в Башкирии 7 марта

По республике ожидается небольшой снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°. По юго-востоку республики пройдёт снег, местами до сильного, днем метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -4,-9°.