mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта 2021, 02:00

Published 7 марта 2021, 02:00

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Мороз, метель и гололедица: погода в Башкирии 7 марта

7 марта 2021, 02:00
7 марта в Башкирии ожидается температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°, сообщает гидрометцентр Башкирии.

По республике ожидается небольшой снег, на дорогах снежный накат, заносы, гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -14,-19°, при прояснениях -20,-25°, днем -6,-11°. По юго-востоку республики пройдёт снег, местами до сильного, днем метель. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12°, днем -4,-9°.

В Уфе – малооблачно, температура утром -12, -17°, днём ясно -7,-10°.

Материалы по теме
Мокрый снег, потепление и метель. Синоптики рассказали о погоде в БашкирииВ Башкирии сохранится опасная погода, на дорогах - гололедГлавы некоторых районов Башкирии перевели учеников на «дистанционку» из-за погоды
#Общество#Новости#Башкирия#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика