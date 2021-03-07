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Posted 7 марта 2021, 18:55

Published 7 марта 2021, 18:55

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

Чем продуктовая инфляция грозит России?

Чем продуктовая инфляция грозит России?

7 марта 2021, 18:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По оценкам экспертов, это может спровоцировать кризис в экономике всей страны.

По данным отечественных СМИ, продуктовая инфляция в России значительно превысила зарубежные показатели: 8,2% против 1,1%. Так, например, овощи подорожали в России на 17,5%, а в странах ЕС — на 0,2%. Аналитики считают, что это еще один признак того, что Россия вполне может претендовать на место среди стран Третьего мира.

По мнению публициста Анатолия Несмияна, в России за сокращением доли качественных продуктов и с переходом на дешевые наступит время сокращения и самого рациона, то есть голод. Стоит напомнить, что даже по официальным данным нищих россиян в третьем квартале 2020 года насчитывалось около 20 миллионов человек — каждый седьмой.

Снижение покупательской способности может спровоцировать снижение спроса, а это уже чревато кризисом в торговле, ростом импорта и снижением интереса к российским производителям, которым и так приходится непросто.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее Mkset анализировал ситуацию с ценами на продовольственные продукты. Тогда эксперты-экономисты подчеркивали, что заморозка цен рано или поздно ударит по кошельку потребителей. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что в России нет оснований для роста в начале нового года цен на продукты и товары первой необходимости. Тем не менее она отметила, что в России есть практика, согласно которой после индексации пенсий пенсионерам «чуть ли не на следующий день растут цены на социально значимые продукты — на гречку, на сахар, на макароны — без каких-либо на это оснований».

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