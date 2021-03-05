Здесь будет город-сад: какие объекты обещают построить к 450-летию Уфы

Posted 5 марта 2021, 06:51
Published 5 марта 2021, 06:51
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
К юбилею планируется провести капитальный ремонт и реконструкцию знаковых культурных объектов — цирка, театра кукол и русского драмтеатра. Примечательно, что разговор о ремонте этих объектов начинался еще в 2018–2019 гг.
Одной из ключевых точек притяжения, которые будут готовы к 450-летию, должна стать новая уфимская набережная. В частности, здесь должны быть возведены и открыты новая филармония и яхт-клуб.
По словам премьер-министра правительства РБ Андрея Назарова, к 450-летию Уфы «могут быть завершены до логического конца важные вопросы», которые связаны с развитием транспортной инфраструктуры в столице республики. В их числе — возведение мостов и кольцевой железной дороги, а также обновление трамвайной сети, протяженность которой должна увеличиться втрое. За обновление электротранспорта в столице республики будет отвечать российская компания «Синара», в числе проектов которой — создание производственного комплекса по выпуску электропоездов «Ласточка».
Также в Уфе планируется построить сеть канатных дорог, часть из которых будет выполнять туристическую функцию. Предполагается, что движение фуникулеров свяжет центр города с Демой, Затоном, Миловкой и Романовкой, парк им. Гафури — с Забельем, Инорс — с Сипайлово. Разработчиком выступит компания «Бартолет Машиненбау АГ» (Швейцария), которая ранее построила московскую канатную дорогу «Лужники» — Воробьевы горы. Планируется завершить и Восточный выезд, который соединит трассы М7 и М5 от затонских мостов через Белую до нового моста через реку Уфу. Предполагается, что эта трасса сыграет роль в развитии Зауфимья, а также примет изрядную долю уфимского трафика.
Также будет возведен футбольный стадион на 1500 мест (для сравнения объем «Нефтяника» — 15 тыс. мест), место строительства пока не определено. По словам Радия Хабирова, это будет универсальный стадион, способный принимать мероприятия международного уровня. В числе новых спортивных объектов, строительство которых приурочено к дате, называются комплекс для гребного слалома, а также центры спортивной борьбы, гимнастики, волейбола и технических видов спорта.
Еще один юбилейный проект — попытка реализовать многолетнюю просьбу уфимцев о создании пешеходной улицы. Предположительно таковой должна стать ул. Октябрьской революции, реконструировать которую планируется с обязательным сохранением исторических зданий. Добавим, что согласно плану обновления Уфы к 450-летию, власти планируют провести работы по благоустройству улиц, площадей и парков — «ни один район города не останется без внимания». Планируется установить и ряд памятников — Сергею Довлатову, Ярославу Гашеку, Валериану Альбанову и Урал-батыру.
При этом пока окончательно неизвестно, какие объекты точно построят к праздничной дате. По словам Радия Хабирова, есть программа-максимум и есть программа-минимум, и только от объема выделенных средств будет зависеть, что удастся построить к 450-летию Уфы.
— Программа максимум — это 50 миллиардов, а программа минимум — 20-25 миллиардов. Но даже за этими 20-25 миллиардами еще ох как придется побегать, — подчеркнул глава региона.
Круглая дата в 2024 году — не первая «юбилейная» стройка в новейшей истории республики. Так, в 2019 году к столетию со дня образования Республики Башкортостан был запущен проект «К 100-летию Башкортостана — 100 новых объектов», в рамках которого в населенных пунктах республики были построены школы, детские сады, спорткомплексы, учреждения культуры и здравоохранения. Также в числе запланированных работ было строительство новой набережной в Уфе, реконструкция первого терминала аэропорта, завершение реконструкции уфимского железнодорожного вокзала и создание историко-культурного комплекса «Шульган-таш». При этом к заявленной дате была готова лишь треть запланированных объектов, а строительные работы в плановом режиме растянули до 2021 года. Из средств регионального бюджета на реализацию данного проекта было выделено 6,8 млрд руб.
Еще одно масштабное строительство было приурочено к 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, которое отмечалось в 2007 году. К этой дате в Уфе внимание уделили 40 объектам социального назначения и транспортной инфраструктуры. В рамках этих работ реконструировали Монумент Дружбы, уфимский аэропорт, ипподром, киностудию «Башкортостан», русский драмтеатр, республиканскую гимназию им. Р. Гарипова и РКБ им. Куватова. Также были возведены хирургический комплекс РКБ, больничные комплексы противотуберкулезного диспансера, республиканской психиатрической больницы и Дом дружбы народов. Кроме того, в Уфе построили или реконструировали ряд объектов дорожной инфраструктуры, гидротехнического строительства, водоснабжения и канализации. Также была начата реконструкция железнодорожного вокзала, но ее не успели закончить ни к 2007 году, ни к саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году — реконструкция продолжается до сих пор. Что касается бюджета, то в 2005 году называлась сумма в 66 млрд руб., из которых 13,1 млрд выделялось из федерального бюджета.