Здесь будет город-сад: какие объекты обещают построить к 450-летию Уфы

Еще одно масштабное строительство было приурочено к 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, которое отмечалось в 2007 году. К этой дате в Уфе внимание уделили 40 объектам социального назначения и транспортной инфраструктуры. В рамках этих работ реконструировали Монумент Дружбы, уфимский аэропорт, ипподром, киностудию «Башкортостан», русский драмтеатр, республиканскую гимназию им. Р. Гарипова и РКБ им. Куватова. Также были возведены хирургический комплекс РКБ, больничные комплексы противотуберкулезного диспансера, республиканской психиатрической больницы и Дом дружбы народов. Кроме того, в Уфе построили или реконструировали ряд объектов дорожной инфраструктуры, гидротехнического строительства, водоснабжения и канализации. Также была начата реконструкция железнодорожного вокзала, но ее не успели закончить ни к 2007 году, ни к саммитам ШОС и БРИКС в 2015 году — реконструкция продолжается до сих пор. Что касается бюджета, то в 2005 году называлась сумма в 66 млрд руб., из которых 13,1 млрд выделялось из федерального бюджета.