«Квадра» и руководство Липецка станут сотрудничать ещё плотнее

Надо сказать, что с 2017 по 2020 годы «Квадра» серьезно нарастила объем финансирования в теплоэнергетический комплекс Липецкой области. В него было инвестировано около четырех миллиардов рублей и модернизировано порядка 100 километров теплосетей.