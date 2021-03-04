«Квадра» и руководство Липецка станут сотрудничать ещё плотнее

Posted 4 марта 2021, 14:01
Published 4 марта 2021, 14:01
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Участники встречи решили подписать детализированное соглашение о сотрудничестве. В документе обозначат перспективы теплоснабжения Липецкой области на ближайшие несколько лет. Об этом информирует lipetsk.kp.ru.
По словам Ильи Тузова, соглашение будет подписано после завершения отопительного сезона. Документ решит много важных для региона задач. Речь идет о значительном обновлении теплосетевого комплекса, повышении качества теплоснабжения и более активном взаимодействие с населением.
Владимир Лебедев, со своей стороны, отметил важность сотрудничества глав Липецкой области и «Квадры». Хорошо, что участники соглашения вместе видят проблемы и пути их решения.
Топ-менеджер «Квадры» добавил, что для компании обратная связь с людьми и прозрачность работы в приоритете. Руководство «Квадры» осознает взятую на себя социальную ответственность перед населением региона.
Надо сказать, что с 2017 по 2020 годы «Квадра» серьезно нарастила объем финансирования в теплоэнергетический комплекс Липецкой области. В него было инвестировано около четырех миллиардов рублей и модернизировано порядка 100 километров теплосетей.
В 2021 году фирма вложит примерно один миллиард рублей и заменит примерно 30 километров теплосетей.