Холодный расчет. «СЮ» безоговорочно проиграл «Трактору» старт плей-офф

Posted 4 марта 2021, 04:53
Published 4 марта 2021, 04:53
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
В 59 лет ушел из жизни выдающий хоккейный и футбольный комментатор Юрий Альбертович Розанов. У многих голос Юрия Альбертовича прочно ассоциируется с прямыми эфирами молодежного чемпионата мира. За работу на МЧМ-12 Розанов удостоен премии ТЭФИ.
Хоккейное сообщество довольно маленькое и тесное. Когда уходит кто-то из таких величин, это всегда давит. Юрий Розанов отличался тем, насколько он был всенародно любим — казалось, невозможное достижение для человека с аккредитацией журналиста.
Он запомнился нам как очень интеллигентный и уважаемый комментатор. В его речи всегда было что-то по-доброму советское: достоинство, глубина, спокойный и статный ум, добродушие. Наверняка каждый зритель со стажем легко назовет пару запомнившихся репортажей.
В Кубке Гагарина 2016 Розанов комментировал третий, четвертый и шестой матчи серии «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Одна из самых эмоциональных страниц в богатой истории «Зеленого дерби».
На матче № 6 Розанов работал вместе с великим Сергеем Наильевичем Гимаевым, которого не стало 18 марта 2017-го года. Та игра была сыграна 3 марта 2016-го года, ровно за пять лет до роковой даты.
КХЛ объявила: игры 3 марта начнутся с минуты молчания. Но это не только день скорби — теперь мы играем, работаем и следим в том числе и за него. Светлая Вам память, Юрий Альбертович. Спасибо за репортажи.
Публика часто отмечает первый матч игрока в КХЛ. Конечно, почти всегда это игра регулярного сезона. Незаслуженно обделяется вниманием вопрос: а для кого это первая игра в плей-офф? Кто еще никогда не выступал в Кубке Гагарина?
Ведь игры навылет — весь цимес чемпионата. Все ради них. Те, кто следят только за футболом, например, едва ли поймут, насколько это другой хоккей, какой он сосредоточенной, цепкий и нервный. Успех в «регулярке» это как залезть на Шиханы. Стать чемпионом — как покорить гору Чогори, опаснейший и сложнейший пик.
Для трех «юлаевцев» 3 марта — дебют в Кубке Гагарина. Это Родион Амиров, Александр Алексеев и Маркус Гранлунд. Амиров и Алексеев никогда не играли в плей-офф на взрослом уровне. Для Гранлунда первый плей-офф с 2015-го года.
А вот у «Трактора» кубкового опыта значительно меньше. Сразу для шести челябинцев игра в Уфе стала первой проверкой на сложнейшем уровне европейской «шайбы». И самое интересное — дебютант-вратарь. Который оказался в «Тракторе»… после обмена из Уфы.
Иван Федотов провел в системе «Салавата Юлаева» сезоны 16/17-18/19. 202-сантиметровый кипер за это время сыграл лишь четыре матча за команду КХЛ. В его развитие не вкладывались, а конкуренция была довольно высокой.
«СЮ» совершил обмен с «Трактором». В Челябинск отдали Федотова, защитника Сергея Терещенко и спортивные права на Максима Летунова (о последнем уфимский клуб не написал), взамен получив защитника из ВХЛ с коэффициентом полезности -20, Никиту Жульдикова.
В итоге Жульдиков не то, что за «Салават» не сыграл, он даже в «Торосе» едва половину сезона провел. После Никита перешел в «Рязань», а в прошедшей «регулярке» даже провел целых семь смен в одном матче «Витязя».
Терещенко переживал спад в карьере, но все еще был двукратным обладателем Кубка Гагарина и некогда входил в топ самых силовых игроков КХЛ. Впоследствии играл за «Трактор» (личный рекорд по блокшотам) и «Амур», набирая больше очков, чем в Уфе. В Хабаровске почти побил личный рекорд результативности.
В «Тракторе» в Федотова поверили, Иван не подкачал. В дебютный сезон вратарь выбил 93,1% отраженных бросков за 32 встречи «регулярки». В «гладком» первенстве 20/21 немного меньше — 92,6%, но зато уже был «сухарь». Федотова даже вызывали во вторую сборную России.
И все же его появление в «раме» — сюрприз. У «Трактора» нет ярко выраженного первого номера в воротах, но казалось, что Кубок Гагарина начнет швед Роман Вилл. Он провел больше матчей (37 против 26) и обычно легионеров берут ради плей-офф.
Федотов сыграл прекрасно. Дальше будет много о том, насколько разобранным оказался весь «Салават». Однако в атаке совсем кромешной тьмы не было и несколько раз Федотов натурально спас гостей, создал разницу. Да, единственный гол глупый и с первого броска, но потом Иван был безупречен.
Вот, например, сэйв на Филипе Ларсене в упор.
Здесь он выставил щиток перед Теему Хартикайненом.
Тут Иван помешал Амирову исполнить Всеволода Боброва.
Федотов выручал настолько часто, что в разделе видео на сайте КХЛ ему посвятили даже мини-хайлайты с несколькими моментами в одном ролике. Я такого вообще никогда не видел.
Главный тренер гостей Анвар Гатиятулин объяснил выбор вратаря последними матчами «регулярки» и аккуратно заметил, что выбор сделан «на сегодняшний день». Его уфимский визави Томи Ламса изначально назвал действия Федотова ключевым моментом встречи.
Во времена зарождения массовых мемов на Руси, трейд с Челябинском назвали бы «эпик фэйл». «Салават Юлаев» не получил абсолютно никакой пользы от Жульдикова, а «черно-белые» вырастили вратаря, который победил свою бывшую команду в дебютном матче плей-офф.
«Это было решение тренерского штаба» — вратарь «юлаевцев» Юха Метсола дал лаконичный ответ на вопрос, почему он не играл в трех из четырех последних игр «регулярки». Тогда Ламса объяснял это загадочной «подготовкой к плей-офф».
Кубок Гагарина начался. В стартовом матче финский кипер не спас команду.
Первый гол — с первого броска. Четвертый гол кряду Юха пропускает после совершенно прямого броска соперника — не было никакого перевода, борьбы на «пятаке», никто не обхитрил его. Это очень тревожно.
Изначально гол родился из ошибки в чужой зоне, причем ошибки на ровном месте. Александр Кадейкин выиграл «точку» в правом круге, Владимир Жарков совершил подбор и сделал пас «наверх» Михаилу Науменкову.
Шайба угодила в Джеффа Плэтта и отскочила. За ней побежали как сам Плэтт, так и Науменков. Но оба оказались медленнее Виталия Кравцова. Номер 74 первым сообразил, что надо ускоряться, прыгнул за спину Науменкову и за счет скорости создал выход 1 в 0.
По победному голу к Юхе вопросов нет. Сначала уфимцам не удался вброс с подставлением и «черно-белые» получили контроль за шайбой. Роман Манухов (едва заметный номер 26 на видео) передает Понтусу Оберге, тот в касание — Вячеславу Основину (еще одному экс-юлаевцу).
Основин вошел в зону по правому флангу и бросил. Евгений Лисовец заблокировал бросок и шайба отскочила налево. Владислав Картаев проводил ее взглядом, Даниил Ильин попытался попасть между щитков Метсолы. Игровой снаряд взлетел в воздух. Рикошет — шайба в воротах.
Рефери сначала проверили, не было ли умышленного движения рукой (нет), затем удовлетворили запрос Ламсы на помеху голкиперу (нет). Сам Метсола на зум-конференции не возмущался насчет эпизода.
Зато это очень задело Томи: несколько раз сказал, что считал, что гола не было, что такое нельзя засчитывать, но оговорился, что у арбитров мог быть лучший ракурс. Наставник «СЮ» очень не хотел соглашаться и запрос делал из последней надежды — было очевидно, что гол чистый.
Метсола сказал, что мог бы спасать и в случае третьей шайбы тоже. Но тут еще и потерялись полевые. Хотя атака начиналась ровно так же, как и первая голевая — пас из своей зоны в среднюю, короткий пас и вход. По идее, «юлаевцы» должны были знать теорию.
Ситуация изначально совершенно безобидная. Центрфорвард третьего звена гостей Вячеслав Основин входит в зону буквально по центру и он один против Григория Панина и Павла Коледова — защитников первой и, соответственно, второй пары.
Но справа Основина потихоньку догоняет Томаш Гика. Номер 38 вовсе не выступает в подключении этой атаке — выход 2 в 2 едва ли будет содержательным на таком клочке льда, да и остальные «зелено-белые» сто раз успеют вернуться.
Основин делает маленькое движение в сторону Панина и одновременно оставляет шайбу Гике. Вячеслав протискивается мимо Панина. Они вдвоем на долю секунды выключаются из активного участия в микро-матче. В зону уже вернулись Кадейкин и его догоняет Лукаш Седлак.
Из-за небольшого толчка Основина Панину уже не удается нагнать Гику, когда тот заходит по короткой левой дуге. Параллельно Основин открывается под пас. По Вячеславу играет Кадейкин — он призван подстраховать оставшегося в одиночестве Коледова.
Павел принимает радикальное решение: он ложится и выставляет клюшку, чтобы помешать поперечному пасу. Я думаю, номер 2 перенервничал из-за того, как быстро развивались события и из-за паршивого контекста матча. Основина вот-вот сдержит Кадейкин — не обязательно откатываться и падать.
В итоге пас проходит и Основин в касание бэкхендом оформляет дубль.
Почему Юха предъявляет тут себе претензии? С одной стороны — челябинцы тут раскромсали оборонительный порядок «Салавата». Который и так никогда не славился устойчивостью к быстрым выпадам и перестроениям.
С другой — Метсола видел момент броска, в целом верно читал высоту и угол полета и корректно оттолкнулся от правого края, чтобы успеть прикрыть угол. На скорости момент опасный. Для опытного вратаря — один из многих. Такое реально взять, если прижаться корпусом к штанге или хотя бы выставить ловушку.
Этого не случилось, этому никто не мешал. Поэтому номер 77 и недоволен собой по итогу матча. Вполне логично. Вопрос о том, что это была за «подготовка к плей-офф» теперь становится еще более интригующим.
Ламсе был задан закономерный вопрос о возможном участии в завтрашней встрече Даниила Тарасова. Несколько неожиданно финский тренер ответил, что решение будет принято позже. Он не стал публично поддерживать Метсолу и раскрывать карты.
Поставить Тарасова, значит, сильно вдохновить Даниила и минимум три матча рассчитывать на то, что он сыграет так же, как с «Авангардом». Это возможно, но очень маловероятно. Раз не было стабильной игры в воротах и было много отскоков в «регулярке», они могут быть и в плей-офф.
Едва ли «Трактор» беспокоится насчет того, кто защищает уфимские ворота. Их сила — система и структура игры, а не звезды и индивидуально одаренные игроки. Если серию возьмет Челябинск — это триумф хладнокровной системы. Если Уфа — победит живописная мощь атаки.
Если на клавиатуру постоянно ложится кот, вам не победить в Доте. Если наушники испортились, вы не насладитесь песней. Если перед вами в кинотеатре садится поклонник афро-причесок, то вы не посмотрите фильм.
Разрушение атак соперника — один из фундаментов хоккея Анвара Гатиятулина. Это самый оборонительный хоккей среди всех участников плей-офф. Но оборона — активное занятие. Это не терпение в зоне защиты, а обдуманные действия по всему полю.
«Трактор» — тренерская команда. Значит, игроки принимают тактику наставника и верят в нее. Тогда коллектив и тренерский штаб становятся слаженным рабочим механизмом. Это как управление гигантским роботом «Могучих Рейнджеров» — для победы каждый старается.
Игра челябинцев весьма хладнокровна и схематична. Они не могут так изобретать и творить, как Хартикайнен и компания. Потому что у них элементарно нет такого состава. По некоторой информации, общий зарплатный фонд «Трактора» меньше уфимского более, чем на 200 миллионов рублей.
Схематично — не означает предсказуемо. И необязательно команда действует одинаково во всех ситуациях. «Трактор» структурный, но при этом вариативный. Если игроков обучить, дать им понятные и работающие приемы, то Карпухин, Манухов и Основин победят Ларсена, Маннинена и Гранлунда.
Два простых примера. На 17-й минуте встречи гости проходили среднюю зону и с шайбой был самый «верхний» игрок. «Юлаевцы» немного откатились — обычная реакция, соперник всего один. Но хоккеист соперника сделал скидку назад и в итоге синюю пересекали уже двое, а не один. Больше вариантов, Уфе надо реагировать.
Та попытка атаки не задалась, однако показала, что даже «простыми» игроками можно разыгрывать подобные приемы. Соперник понимает, что не надо тупо закатываться в зону одним человеком и потом искать адресата паса. Есть пространство, видишь партнера — так создай себе чуть больше опций.
Другая история случилась за смену до 1:2. «Салават» проводил частичную смену, пока гости овладевали шайбой в своей зоне, но полностью не успел — последовал пас под синюю линию и атака. Следовательно, челябинцы увидели шанс нагрузить оставшихся уставших «юлаевцев».
Другая черта «Трактора» очень необычная. Еще никто из гостей «Уфа-Арены» в сезоне 20/21 регулярно не проводил передачи через свой «пятак» для начала атаки. Спортшкольников учат: никогда так не делайте, есть риск перехвата.
А вот гости намеренно нарушают постулаты Евклида и, казалось, рискованным способом экономят себе время. И передачи проходят, ибо форчекинга у «СЮ» никакого нет. Откуда ему взяться, если команду этому не обучили?
«Черно-белые» не реализовали большинство. В первом большинстве они нанесли лишь один бросок в створ, во втором и третьем — по три, в четвертом — два. Но задачу минимум — измотать соперника — все равно решили.
Особенно ярко это проявилось во второй попытке. Схема стандартная, 1-3-1. Следовательно, «дирижер» действий — защитник на «вершине», Лоуренс Пилут. Так вот, Пилут просто шикарно делал ложные замахи, резко разворачивался, разменивался с нападающим и удерживал шайбу на синей линии.
Когда на площадке была первая спецбригада «Трактора», уфимцам тяжелее обычного давался вывод из своей зоны. Быстрые пасы и подъемы шайбы на Пилута заставляли дергаться, делать лишние движения и тратить энергию.
В плей-офф энергия крайне важна. Если гости берут хозяев на измор, то уменьшают разрыв в общем запасе сил. Хотя челябинцы и так не сильно уставшие — на последний матч «регулярки» они внезапно вышли без легионеров. Седлак и компания получили лишний выходной перед стартом серии.
На мой взгляд, яснее и громче всего об этой встрече говорят даже не голы, а эпизод в большинстве «черно-белых» (на 1:06 на видео), когда Седлак оказался один перед Метсолой и получил пас на пятак. Такого просто не должно быть в играх плей-офф. Чудовищная невнимательность.
Уральцы вполне дают «юлаевцам» вкатываться в свою зону. Но не более того. Игрока с шайбой сразу «берут в клещи» двое-трое и максимально мешают сделать пас. В одной из смен Родион Амиров в одиночку совершил рейд в атаку. Так его окружило три человека.
«Салават» очень плохо сыграл в единоборствах за шайбу. Нейтральные шайбы часто оставались за гостями, в плей-офф нельзя так действовать на подборе. В плей-офф нельзя уступать сражение у борта в одну калитку, нельзя в упор не видеть, как часто соперник делает резкий разворот у борта и выигрывает метр пространства.
Именно в этом моменте важно то, что «юлаевцы», несмотря на потери, все равно в зону входили. В такой ситуации особенно смертоносным становится быстрый переход из обороны в атаку. Потому что уфимцам надо разворачиваться и бежать назад, а там уже пас на ход сделан и скорость набрали.
Мы коротко сказали про действия Челябинска в чужой и своей зоне. В средней они тоже умеют играть. По ощущениям, именно там они провели минимум треть силовых приемов. Это важно для подбора и вынуждает «юлаевцев» не входить с контролем шайбы, а вбрасывать.
Во второй пятиминутке третьего периода подопечные Томи Ламсы внезапно стали использовать вброс как основной метод. Получилось так себе (две попытки с неопасным броском из пяти). Но они должны были попробовать, раз раскат бесполезен.
Обычно вброс у «Салавата» это 15-20% попыток от общего числа начала атак 5 на 5. Редко бывает около 25%. На сей раз вброс использовался ровно в трети случаев. 19 из 28 попыток — во второй трети матча.
Стивен Кинг может написать роман о том, как «Салават» входил в зону в первом матче плей-офф. Статистика ужасает больше Фредди Крюгера, Ганнибала Лектера и логотипа компании «ВИД» вместе взятых: из 110 (!) попыток 5 на 5 содержательны едва 39%.
«Трактор» отставал по числу бросков в любой момент матча и провел на 44 (!) атаки меньше за игру. 66 попыток это что-то в районе крайнего минимума для типичной игры «Салавата». А у них это обыденность.
Разница по числу бросковых попыток весьма большая — Corsi на 15 больше. Я считаю ощутимой разницей даже 8-9 попыток. Но толку от этого не было. Вроде, немного лучше вбрасывания — но все же разбивается о «клещи», подбор, Федотова и видение поля. Причем любым игроком.
|СЮ
|Трактор
|Δ
|Corsi for (CF)
|56
|41
|15
|CF, %
|57,73%
|42,27%
|15,46%
|Голы 5 на 5
|1
|3
|-2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|35
|20
|15
|PDO, %
|87,86%
|112,14%
|-24,29%
|Броски мимо створа
|17
|20
|-3
|БВ вообще
|39
|29
|10
|Доля БВ в общем числе бросков
|69,64%
|59,18%
|10,46%
|БВ за минуту в атаке
|2,44
|2,51
|-0,07
|Блокшоты за минуту в защите
|1,04
|0,44
|0,60
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|3
|-2
|БВ первой тройки
|12
|7
|5
|БВ защитников
|12
|9
|3
|Пробросы 5 на 5
|1
|4
|-3
|ВВбр после пробросов
|3
|2
|1
|Вход 5 на 5
|27
|24
|3
|Брак при входе 5 на 5
|29
|10
|19
|Эффективные попытки входа, %
|48,21%
|70,59%
|-22,37%
|Вброс 5 на 5
|6
|3
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|22
|14
|8
|Эффективные попытки вброса, %
|21,43%
|17,65%
|3,78%
|Использование входа 5 на 5, %
|66,67%
|66,67%
|0,00%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|43
|32
|11
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|110
|66
|44
|Эффективные смены в атаке, %
|39,09%
|48,48%
|-9,39%
|Вход 5 на 5 с БВ
|24
|16
|8
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|42,86%
|47,06%
|-4,20%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|3
|1
|2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|10,71%
|5,88%
|4,83%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|29
|18
|11
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|18,95%
|18,37%
|0,59%
В период примерно с 30-й по 50-ю минуту «СЮ» выглядел со стороны практически паникующим. Мы не знаем, каким был план А на игру. Плана Б, похоже, не оказалось. Факт: случилось худшее из возможного, Гатиятулин навязал свою игру, у Ламсы не нашлось ответа.
Что же привычные лидеры? Где же спасение в лице первой пятерки? Ведь против нее не было ярко выраженной игры.
Первая пятерка в матче только удалялась. Рутинное нарушение Панина, очередной поразительный фол Гранлунда после вбрасывания, нарушение Маннинена. К этому добавился фол в атаке от Петра Хохрякова, после которого сотни зрителей начали уходить со стадиона за две минуты до сирены.
Ненужные удаления постепенно стали настолько обыденной темой, что на сей раз мы даже не выделим под них отдельный пункт. Очевидно, тренерский штаб не сделал ничего, чтобы исключить эти ошибки. Либо что-то сделал, а хоккеисты не усвоили.
И это мы еще ни слова не сказали о потерях в чужой зоне, о большом количестве «позиционок» у «Трактора», о ловкой обводке и сохранении шайбы Виталия Кравцова.
Конечно, не все так ахово и забрасывать башкирская команда еще будет. Счет 0-4 исключен — вечно вратари спасать не могут, Метсола мастерство не скроет и рано или поздно Харти и компания забросят.
«Юлаевцы» должны спокойно отреагировать на этот матч, чтобы сравнять счет в серии. У тренеров есть сутки на изменение тактики. Ламса упрямый, но он не один и его должны убедить: надо вести борьбу как следует, надо использовать мастерство для вариативности атак и зарабатывания игры 5 на 4.
Уральцы выполнили задачу-минимум на выезд — одна игра уже их. Даже 1-1 перед домашними матчами, где тактический ум Гатиятулина найдет применение праву вывода пятерок, это уже достижение.
Как «Салават» будет спасаться? Ламса — консерватор. Даже если начнет команда по-другому (например, будет больше рассчитывать на добивания, чаще «копать пятак»), весь матч в непривычной манере не провести. Так что все готовы к тому, что тройка Маннинена сыграет очень много в любом случае.
Легионеры — основной козырь уфимцев. На Востоке такого стабильного звена ни у кого нет. Козырь мощный, уверенный, но тоже не вечный. Допустим, даже Харти будет делать хет-трик каждый матч и вытаскивать команду из болота. А на второй раунд его хватит? А травму не получит?
Дисциплину исправлять необходимо в срочном порядке. В противном случае Челябинск рано или поздно реализует 5 на 4, а эти парни умеют беречь комфортный счет, если придется. Возможно, сгодится дедовский метод — финансовые штрафы за глупые фолы. Грубо, но хоть так.
Если счет будет 0-2, то это еще не приговор, но по такому хоккею спастись будет крайне тяжело. Сейчас много разговоров о том, что «Салават» не достиг максимума, что команда может больше. Но ведь и соперник может больше, их легионеры пока тоже молчат.
Кубок Гагарина начался для «СЮ» с максимального уровня сложности.
Плей-офф — еще и время работы с аудиторией и околохоккея. «Салават Юлаев» выпустил специальный шарф, посвященный Кубку Гагарина-2021 и футболки. Не будем раскрывать всех деталей, но готовится еще и некоторая активность в день выездного матча 7 марта.
Это матч для Юхи Метсолы — 24-й в плей-офф Кубка Гагарина за СЮ. Таким образом он сравнялся Никласом Сведбергом и осталось две игры до Эрика Эрсберга.
«Салават» — единственный клуб из участников плей-офф, кто проиграл первый матч дома.
Зато всегда на высоте фанатский сектор — группа болельщиков соорудила самый громадный «юлаевский» шарф в истории. Надпись связана с припевом старой клубной песни, которую включали в паузы матча:
А нас на этом поле все касается,
Мы как-никак хозяева Дворца,
Даешь «юлаевцы», вперед, «юлаевцы»,
Боритесь за победу до конца!