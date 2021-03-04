Холодный расчет. «СЮ» безоговорочно проиграл «Трактору» старт плей-офф

Если счет будет 0-2, то это еще не приговор, но по такому хоккею спастись будет крайне тяжело. Сейчас много разговоров о том, что «Салават» не достиг максимума, что команда может больше. Но ведь и соперник может больше, их легионеры пока тоже молчат.