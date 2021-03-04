Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин с предстоящим 8 Марта

— Дорогие наши красавицы! Сердечно, от души поздравляю вас с Международным женским днём! Это прекрасный, самый любимый нами весенний праздник.Дорогие женщины!Каждая из вас заслуживает самых добрых слов. Вы восхищаете нас своим профессионализмом и талантами. Проявляете свои лучшие качества в любом деле, — сказал Радий Хабиров.