Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил женщин с предстоящим 8 Марта

Posted 4 марта 2021, 10:02
Published 4 марта 2021, 10:02
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
На мероприятии собрались представительницы различных городов и районов Башкирии. Радий Хабиров душевно поздравил всех женщин республики и отметил некоторых из них: главврача уфимского роддома № 3, воспитателя детского сада № 2 Стерлитамака, учителя русского языка и литературы лицея № 1 Салавата, многодетных матерей и многих других.
— Дорогие наши красавицы! Сердечно, от души поздравляю вас с Международным женским днём! Это прекрасный, самый любимый нами весенний праздник.Дорогие женщины!Каждая из вас заслуживает самых добрых слов. Вы восхищаете нас своим профессионализмом и талантами. Проявляете свои лучшие качества в любом деле, — сказал Радий Хабиров.
Отметим, что, судя по сообщениям в соцсетях, главу Башкирии ещё долго не отпускали после концерта женщины, желающие с ним сфотографироваться. Известно, что в фотографии он никому не отказал.