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Posted 3 марта 2021, 10:47

Published 3 марта 2021, 10:47

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Депутат Горсовета Уфы Андрей Носков отозвал иск к Лилии Чанышевой и Алле Яковлевой

3 марта 2021, 10:47
Депутат Городского собрания Уфы и владелец «ПСК-6» Андрей Носков отозвал исковое заявление к координатору штаба Навального Лилии Чанышевой и активистке Алле Яковлевой. Напомним, иск касался видеоролика, посвященного строительству компанией многоэтажки на Шота Руставели.

Напомним, летом 2020 года штаб Навального выпустил видео «Депутат Носков: рушу, что хочу». Ролик касался строительства многоэтажки «ПСК-6» во дворе улицы Шота Руставели, против которой выступили жители, в том числе Алла Яковлева. Из-за некоторых заявлений активисток Андрей Носков обратился в суд. Он признал высказывания девушек несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию депутата. Суд также обязал удалить ролик и выплатить по шесть тысяч рублей Носкову в качестве моральной компенсации.

Не согласившись с решением, они подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой началось в конце февраля в Верховном суде. Однако заседание было перенесено на март.

Как рассказала Алла Яковлева Mkset, накануне Андрей Носков отозвал иск. Как сообщила ей соответчица Лилия Чанышева, это связано с тем, что юрист, который проводил осмотр видеоролика, не имел доверенности депутата. Данное заявление было отражено в апелляционной жалобе. Информацию об отсутствии доверенности подтвердил нотариус, в присутствии которого просматривали видео.

[Андрей] Носков забрал свой иск из-за того, что не хочет быть проигравшим, считает Алла Яковлева.

Активистка также надеется, что Андрей Носков отзовет иск на 750 миллионов рублей к мэрии Уфы.

#Политика#Новости#Башкирия#Уфа#Горсовет Уфы#Суд#Депутат
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