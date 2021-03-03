Депутат Горсовета Уфы Андрей Носков отозвал иск к Лилии Чанышевой и Алле Яковлевой

Posted 3 марта 2021, 10:47
Published 3 марта 2021, 10:47
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Напомним, летом 2020 года штаб Навального выпустил видео «Депутат Носков: рушу, что хочу». Ролик касался строительства многоэтажки «ПСК-6» во дворе улицы Шота Руставели, против которой выступили жители, в том числе Алла Яковлева. Из-за некоторых заявлений активисток Андрей Носков обратился в суд. Он признал высказывания девушек несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию депутата. Суд также обязал удалить ролик и выплатить по шесть тысяч рублей Носкову в качестве моральной компенсации.
Не согласившись с решением, они подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой началось в конце февраля в Верховном суде. Однако заседание было перенесено на март.
Как рассказала Алла Яковлева Mkset, накануне Андрей Носков отозвал иск. Как сообщила ей соответчица Лилия Чанышева, это связано с тем, что юрист, который проводил осмотр видеоролика, не имел доверенности депутата. Данное заявление было отражено в апелляционной жалобе. Информацию об отсутствии доверенности подтвердил нотариус, в присутствии которого просматривали видео.
[Андрей] Носков забрал свой иск из-за того, что не хочет быть проигравшим, считает Алла Яковлева.
Активистка также надеется, что Андрей Носков отзовет иск на 750 миллионов рублей к мэрии Уфы.