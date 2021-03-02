В Башкирии выросло давление на пользователей интернета

Posted 2 марта 2021, 15:12
Published 2 марта 2021, 15:12
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
Республика оказалась среди 19 российских регионов, суды которых лишали пользователей свободы за распространение информации в интернете. В 2020 году в Башкирии отмечено 11 фактов уголовного преследования за активность в сети, 19 фактов административного давления, 266 случаев интернет-цензуры, 4 кибератаки и 2 случая насилия.
Авторы доклада отмечают, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста числа блокировок и случаев привлечения администраторов пабликов, каналов и групп в социальных сетях, а также редакций СМИ и обычных пользователей к ответственности и дальнейшей криминализации несанкционированной онлайн-активности.