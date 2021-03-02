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Posted 2 марта 2021, 15:12

Published 2 марта 2021, 15:12

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии выросло давление на пользователей интернета

2 марта 2021, 15:12
Башкирия вошла в число регионов, где отмечены случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения в интернете, говорится в докладе проекта «Сетевые свободы», посвящённому обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2020 году.

Республика оказалась среди 19 российских регионов, суды которых лишали пользователей свободы за распространение информации в интернете. В 2020 году в Башкирии отмечено 11 фактов уголовного преследования за активность в сети, 19 фактов административного давления, 266 случаев интернет-цензуры, 4 кибератаки и 2 случая насилия.

Авторы доклада отмечают, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста числа блокировок и случаев привлечения администраторов пабликов, каналов и групп в социальных сетях, а также редакций СМИ и обычных пользователей к ответственности и дальнейшей криминализации несанкционированной онлайн-активности.

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#Политика#Новости#Башкирия#Интернет
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