В Башкирии выросло давление на пользователей интернета

Башкирия вошла в число регионов, где отмечены случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения в интернете, говорится в докладе проекта «Сетевые свободы», посвящённому обзору вмешательства в свободу интернета в России в 2020 году.

Республика оказалась среди 19 российских регионов, суды которых лишали пользователей свободы за распространение информации в интернете. В 2020 году в Башкирии отмечено 11 фактов уголовного преследования за активность в сети, 19 фактов административного давления, 266 случаев интернет-цензуры, 4 кибератаки и 2 случая насилия. Авторы доклада отмечают, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста числа блокировок и случаев привлечения администраторов пабликов, каналов и групп в социальных сетях, а также редакций СМИ и обычных пользователей к ответственности и дальнейшей криминализации несанкционированной онлайн-активности. Материалы по теме Роскомнадзор снова призвал корпорацию Google прекратить цензуру российских СМИ Хабиров: «Интернет появится во всех селах и деревнях Башкирии»