В России перенесли реформу техосмотра на 1 октября

— Но как минимум половина из них не желает вписываться в новые правила, по которым у клиентов должен быть доступ к туалету, станция должна быть подключена к системе ЕАИС ТО, а сам контроль проходить по 80 позициям, в том числе и на стендах для проверки тормозов, светотехники и пр. Для ремонтников — это большие затраты, которые не понятно как отбить тарифами на ТО от Федеральной антимонопольной службы. К слову, никаких тарифов ФАС еще не представила. И размер оплаты за ТО не известен.