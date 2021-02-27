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Posted 27 февраля 2021, 05:42

Published 27 февраля 2021, 05:42

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

В Башкирии запускают проект «Атайсал» по взаимопомощи в землячествах

В Башкирии запускают проект «Атайсал» по взаимопомощи в землячествах

27 февраля 2021, 05:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Официальный сайт проекта уже работает в тестовом режиме.

В республике создают систему, благодаря которой успешные выходцы из Башкирии смогут поддержать развитие малой родины. Проект получил название «Атайсал».

По словам главы региона Радия Хабирова, в Башкирии много успешных людей — выходцев из деревень и небольших поселений. Если каждый из них поможет своей малой родине, то это значительно преобразит жизнь на периферии. «Атайсал» предполагает систематизацию этой благотворительной работы.

— Это ни в коей мере не попытка перевесить на плечи людей те проблемы, которые должно решать государство. Это стремление создать более комфортные условия для тех людей, которые и так по зову своей души помогают родным деревням, городам, школам, детским садам, спортивным секциям.

Официальный сайт проекта работает в тестовом режиме до 1 марта. Любой желающий может выбрать населенный пункт и указать тот вид поддержки, который он бы хотел оказать родному краю (например, строительство футбольной или детской площадки, благоустройство общественной территории, кладбища и т. д.). Также на условиях софинансирования можно присоединиться к действующим республиканским программам или инициативам других участников проекта «Атайсал», то есть сайт работает и как краудфандинговая платформа.

На сайте можно увидеть, где и какие проекты реализуются, а также отслеживать ход работ.

Замруководителя администрации Главы РБ Урал Кильсенбаев уточнил, что осенью по итогам реализации активной «строительной» части проекта «Атайсал» предлагается провести форум «Яҡташлыҡ көсө — Сила землячества», для участия в котором будут приглашены активные меценаты.

#Андрей Королев#Общество#Бизнес#Новости#Благотворительность
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