В Башкирии запускают проект «Атайсал» по взаимопомощи в землячествах

Официальный сайт проекта работает в тестовом режиме до 1 марта. Любой желающий может выбрать населенный пункт и указать тот вид поддержки, который он бы хотел оказать родному краю (например, строительство футбольной или детской площадки, благоустройство общественной территории, кладбища и т. д.). Также на условиях софинансирования можно присоединиться к действующим республиканским программам или инициативам других участников проекта «Атайсал», то есть сайт работает и как краудфандинговая платформа.