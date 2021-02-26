В Башкирии начались съемки документального фильма «Уфа — город-герой труда»

Posted 26 февраля 2021, 15:29
Published 26 февраля 2021, 15:29
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
Создатели документальной картины уже отсняли на нескольких площадках. Например, в музеях компаний «Башинформсвязь», «Почта России», УМПО, в музее Коминтерна в Кушнаренково.
Напомним, изначально проект был направлен на конкурс президентского гранта при поддержке Ресурсного центра ГКУ РБ «Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан». Фильм будет показан уфимцам в кинотеатрах и интернете широкой публике.