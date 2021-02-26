В Башкирии начались съемки документального фильма «Уфа — город-герой труда»

Съемочная группа начала сбор материала для создания фильма «Уфа – город-герой труда». Напомним, кинокартина создается на грант президента России и должна выйти в прокат уже в 2021 году.

Создатели документальной картины уже отсняли на нескольких площадках. Например, в музеях компаний «Башинформсвязь», «Почта России», УМПО, в музее Коминтерна в Кушнаренково. Напомним, изначально проект был направлен на конкурс президентского гранта при поддержке Ресурсного центра ГКУ РБ «Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан». Фильм будет показан уфимцам в кинотеатрах и интернете широкой публике. Материалы по теме Победители конкурса «Мастера гостеприимства» получат гранты на свои проекты Журналист из Башкирии выиграл грант на съемку документального фильма про Уфу