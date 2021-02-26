Средний размер пенсии по Башкирии составил 15 256 рублей

Напомним, средний размер пенсий в России в январе 2021 года достиг 17,5 тысяч рублей, а большинство неработающих пенсионеров (около 32 миллионов человек) получат прибавку от одной тысячи рублей. Только те, чья пенсия составляла 7-8 тысяч рублей, будут получать меньше 10 тысяч рублей. Максимальный размер выплат составит 31549 рублей.