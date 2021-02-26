mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 09:36

Published 26 февраля 2021, 09:36

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Средний размер пенсии по Башкирии составил 15 256 рублей

26 февраля 2021, 09:36
Средний размер пенсии в Башкирии на 1 января составил 15 256 рублей. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на Башстат.

Показатель в этом году вырос на 837 рублей по сравнению с прошлым годом. При этом численность пенсионеров в республике за это время снизилась с 1,19 миллиона до 1,175 миллиона человек.

Большинство пенсионеров (около 1,077 миллиона) получают страховые пенсии в размере 15 714 рублей, что на 866 рублей больше, чем в начале 2020 года. Остальные 98 тысяч человек в среднем имеют пенсию в 10 242 рубля.

Напомним, средний размер пенсий в России в январе 2021 года достиг 17,5 тысяч рублей, а большинство неработающих пенсионеров (около 32 миллионов человек) получат прибавку от одной тысячи рублей. Только те, чья пенсия составляла 7-8 тысяч рублей, будут получать меньше 10 тысяч рублей. Максимальный размер выплат составит 31549 рублей.

#Анна Кононова#Общество#Новости#Башкирия#Пенсионеры#Пенсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика