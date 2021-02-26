К 2023 году в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова

Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более 1,7 км. Перед началом производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В 2021 году пройдут работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Также заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое. На 2022 год запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дороги появятся новые светофорные объекты и знаки, нанесут горизонтальную разметку. Также будет модернизировано наружное освещение. Запланировано устройство линий электропередач и связи.