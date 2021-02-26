К 2023 году в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова

Posted 26 февраля 2021, 13:50
Published 26 февраля 2021, 13:50
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
В 2021–2022 гг. в Уфе капитально отремонтируют бульвар Ибрагимова, который вошел в перечень объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на обновление бульвара будут выделяться из федерального, регионального и местного бюджетов.
Бульвар Ибрагимова расположен в центральной части города и является одним из наиболее загруженных транспортом. Городские власти отмечают, что от жителей поступает много обращений с просьбой отремонтировать дороги. В 2020 году проектная документация проходила государственную экспертизу, после получения положительного заключения прошли конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Скоро подрядчик приступит к подготовительным работам.
Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет более 1,7 км. Перед началом производства работ дорожные строители восстановят и закрепят ось трассы. В 2021 году пройдут работы по устройству дождевой канализации и сетей водопровода, а также дорожной одежды. Также заменят бортовые камни и приступят к замене старого покрытия на новое. На 2022 год запланированы мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Так, на участках дороги появятся новые светофорные объекты и знаки, нанесут горизонтальную разметку. Также будет модернизировано наружное освещение. Запланировано устройство линий электропередач и связи.
В период проведения подготовительных и строительно-монтажных работ будет ограничено движение транспорта по ½ проезжей части. Полное перекрытие проезжей части будет вводиться поквартально в период работ по устройству основания, нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.
Уфимцев и гостей столицы республики просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом дороги, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.