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Posted 26 февраля 2021, 07:07

Published 26 февраля 2021, 07:07

Modified 17 октября 2022, 20:17

Updated 17 октября 2022, 20:17

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 26–28 февраля

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 26–28 февраля

26 февраля 2021, 07:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Mkset рассказывает о главных событиях последние зимние выходные, на которые стоит обратить внимание.

26 февраля. Выставка

Республиканская выставка-конкурс «Молодые художники Башкортостана» вобрала произведения живописи, скульптуры, графики, сценографии и декоративно-прикладного искусства студентов и недавних выпускников Уфимского государственного института искусств им. З. Исмагилова, педагогического университета им. М. Акмуллы, художественного отделения Уфимского училища искусств. Экспозиция, размещенная в трех залах, расскажет о точке зрения нынешних молодых художников на окружающий мир.

Место: Уфимская художественная галерея

Цена: 100 руб.

27 февраля. Концерт

Этно-группа «Йатаган» хорошо известна в Башкирии как команда мультиинстурменталистов, которая в лучших традициях фолка и world music исполняют башкирскую народную музыку и авторские композиции на акустических инструментах. По словам участников группы, цель музыкантов — донести старинные мелодии, традиции и инструменты до современного слушателя. Музыканты используют эксклюзивные башкирские народные инструменты — ятаган, кыл-кубыз, кубыз, курай, думбыра, бишкыл, а также инструменты других народов мира.

Цена: 250-350 руб.

Место: ГКЗ «Башкортостан»

27 февраля. Спектакль

Спектакль «Моя собака бросила пить в четверг» создан по мотивам рассказов Чарльза Буковски. he Театр описывает эту постановку как историю человека, потерявшего веру и в людей, и в себя, но именно на глазах у зрителя он будет возвращать потерянное, заново переживая нелицеприятные и неприглаженные истории из жизни писателя. Автор постановки — рэпер Thomas Mraz.

Место: The Театр

Цена: 500 руб.

28 февраля. Кино

«Пугало» (реж. Дмитрий Давыдов) — первый полнометражный фильм из Якутии, попавший в широкий прокат по всей стране — во многом благодаря победе на «Кинотавре». Главная героиня фильма — знахарка, которая живет отшельником в якутском поселении. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она — единственный шанс на спасение. Фильм описывают как мрачную и таинственную картину, но при этом критика подчеркивает, что «Пугало» оказывается более честным фильмом, чем продукция многих российских режиссеров.

Цена: 180-260 руб.

Место: кинотеатры Уфы

28 февраля. Онлайн-концерт

Выступление заслуженного артиста России Александра Князева. Музыкант, получивший международное признание, долгие годы успешно сочетает амплуа виолончелиста и органиста, с 2015 года выступает также как пианист. В этот раз на сцене концертного зала им. Чайковского Александр Князев исполнит все сюиты Баха для виолончели соло.

Место: culture.ru

Цена: бесплатно

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