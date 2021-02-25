В Башкирии поступило 406 обращений из-за некачественной уборки снега

Она собщила, что в последние дни резко выросло число обращений по теме дорог. По словам Прочаковской, это связано с неблагоприятной погодой, недостаточной оперативностью дорожных служб и муниципалитетов по очистке и поддержанию трасс. Так, с 8 по 26 февраля в систему «Инцидент менеджмент» поступило 406 обращений из-за некачественной уборки снега, отсутствия освещения вдоль дорог.