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Posted 25 февраля 2021, 08:23

Published 25 февраля 2021, 08:23

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Следком Башкирии назвал количество преступлений против детей в 2020 году

25 февраля 2021, 08:23
Сегодня, 25 февраля, на заседании Госсобрания республики руководитель следственного управления СК по Башкирии Денис Чернятьев сообщил о количестве преступлений, совершенных в отношении детей.

Так, в 2020 году было заведено 313 дел по преступлениям, в которых пострадали дети. Среди них 11 убийств, 15 случаев смерти по неосторожности, 6 фактов причинения тяжких телесных повреждений, 153 случая преступлений против половой неприкосновенности и так далее.

По словам Дениса Чернятьева, большое количество преступлений происходило через Интернет, когда подростков склоняли к совершению противозаконного действия. В два раза меньше случаев происходит в семьях, меньше всего – в школе.

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#Происшествия#Новости
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