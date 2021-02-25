Следком Башкирии назвал количество преступлений против детей в 2020 году

Так, в 2020 году было заведено 313 дел по преступлениям, в которых пострадали дети. Среди них 11 убийств, 15 случаев смерти по неосторожности, 6 фактов причинения тяжких телесных повреждений, 153 случая преступлений против половой неприкосновенности и так далее.