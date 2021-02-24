В Башкирии многодетной семье грозят отключить газ из-за долга в 10 тысяч рублей

Posted 24 февраля 2021, 11:58
Published 24 февраля 2021, 11:58
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Жительница села Кужаново из Абзелиловского района Башкирии Луиза Хабирова вынуждена занимать у родственников и знакомых деньги, чтобы рассчитаться с долгом в 10 тысяч рублей, который накопился за потребление газа. О проблемной ситуации, возникшей в этой семье, в редакцию Mkset сообщили представители одной из благотворительных организаций.
- Нам рассказали о сложной ситуации, в которую попала эта семья. К сожалению, мы не можем им помочь, поскольку собираем средства на лечение, а не на такие цели, - пояснили общественники.
Корреспондент Mkset созвонился с Луизой Хабировой и узнал, почему возникли долги.
Долг накопился с декабря, потому что у нас возникли перед Новым годом проблемы с деньгами. Я не работаю, занимаюсь воспитанием детей, самой маленькой два годика, старшему- девять лет. Получаю на них пособия. Муж работает оператором котельной в местной школе, получает всего около 7 тысяч рублей. С нами живет еще отец, он – инвалид без ног, передвигается на костылях, получает небольшую пенсию. Мама моя умерла пять лет назад, папа тогда после похорон выпил лишнего и обморозился на улице. С тех пор я даже слышать про водку не могу, от нее столько зла! рассказала Луиза.
По ее словам, неделю назад приезжали газовики, отключили подачу газа к плите, так что готовить еду приходится теперь на электроплитке. Таким образом у семьи теперь еще копится и долг за электроэнергию.
Долги растут сами собой. Уже появился долг за детский сад, не заплатила семья и за пособия, необходимые для учебы двух старших детей в школе.
- Детишки у нас умненькие, учатся хорошо, почетные грамоты получают, стараются, помощники растут, просто маленькие еще, - вздыхает сельчанка. В подтверждение своих слов она выложила почетные грамоты сыновей гна своей странице ВКонтакте.
Питается семья припасами, летом выращивали гусей, заготовили картошку, другие овощи. Пока не голодают.
- У меня просто голова кругом идет. Еле успеваю одни долги погасить, как появляются другие, - переживает Луиза Хабирова.
Она уже смогла выплатить четыре тысячи долга газовикам. Больше денег у семьи пока нет. До зарплаты мужа и получения социальных пособий далеко. А через три дня заканчивается срок, назначенный газовиками для погашения долга.
- Если не сможем найти еще шесть тысяч, они обещали отключить также и газ, которым отапливается дом. В деревне занимать особо не у кого, - рассказывает Луиза.
В Таштимеровском сельсовете, к которому относится село Кужаново, рассказали, что знают о трудной ситуации в селе Кужаново.
Таких семей, у которых копятся долги за газ и электричество, у нас немало. В селе зимой работы мало. Многие семьи живут на пособия за детей или на пенсии пожилых родственников, а также перебиваются случайными заработками,говорит глава сельсовете Василя Абсадиева.
По ее словам, семья Хабировых неблагополучной не является, хотя супругов как-то ставили на учет после вызова полиции. Тогда муж Луизы устроил скандал в пьяном виде. Но больше такого не повторялось, так что этот случай, по мнению односельчан, не дает повод ставить крест на семье.
- Совсем пропащими мы их не считаем. Трудно им. Отец Луизы почти совсем не ходит, четверо детей. В таких условиях у нас сейчас многие живут, - рассказала глава сельсовета.
По рассказам сельчан, коммунальные долги в пределах 10 тысяч рублей копились у них и ранее, однако до отключения газа дело не доходило. Тем более в такие трескучие морозы.
Возможно, резко возросшая активность коммунальщиков, пытающихся заставить должников рассчитаться с долгами, связана с недавним совещанием в правительстве РБ.
В середине февраля министр ЖКХ Борис Беляев отчитался перед руководством республики о том, что задолженность предприятий за газ на 1 февраля составила 857 млн рублей. Это на 351 млн (или почти на 70 процентов!) больше, чем было в прошлом году.
Мы каждый год говорим об уровне ответственности по расчетам за газ и исполнении графиков погашения просроченной задолженности. Между теплоснабжающими организациями и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» заключены графики погашения. Прошу глав администраций взять на контроль платежную дисциплину и изменить ситуацию в кратчайшие сроки, отметил Борис Беляев.
…Тем временем Луиза Хабирова собралась ехать в райцентр Аскарово к знакомым и родственникам просить взаймы. О том, что потом надо будет потом еще возвращать и эти долги, она думает со страхом.
Главное сейчас – заплатить долг за газ. Иначе не представляю, что будет. На улице минус 30, у нас уже на кухне и так холодно совсем… Потом надо будет заплатить за садик, потом долги отдать, потом придут новые квитанции за газ и за свет... Это просто какой-то замкнутый круг! перечисляет женщина насущные проблемы.