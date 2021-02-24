В Башкирии многодетной семье грозят отключить газ из-за долга в 10 тысяч рублей

Долг накопился с декабря, потому что у нас возникли перед Новым годом проблемы с деньгами. Я не работаю, занимаюсь воспитанием детей, самой маленькой два годика, старшему- девять лет. Получаю на них пособия. Муж работает оператором котельной в местной школе, получает всего около 7 тысяч рублей. С нами живет еще отец, он – инвалид без ног, передвигается на костылях, получает небольшую пенсию. Мама моя умерла пять лет назад, папа тогда после похорон выпил лишнего и обморозился на улице. С тех пор я даже слышать про водку не могу, от нее столько зла! рассказала Луиза.