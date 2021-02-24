Центробанк рассказал подробности проекта по страхованию пенсий россиян

По мнению экспертов, проект поможет вернуть доверие россиян к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам. Ранее стало известно, что Минфин готовит под грифом «секретно» проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Сделано это было для того, чтобы раньше времени не спровоцировать массовую волну недовольства. Внести проект на рассмотрение Минфин планирует 15 декабря 2021 года.