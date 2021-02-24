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Posted 24 февраля 2021, 09:06

Published 24 февраля 2021, 09:06

Modified 17 октября 2022, 20:14

Updated 17 октября 2022, 20:14

Центробанк рассказал подробности проекта по страхованию пенсий россиян

Центробанк рассказал подробности проекта по страхованию пенсий россиян

24 февраля 2021, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Разработка проекта запланирована на 2022 год.

Разработка российского проекта страхования добровольной накопительной части пенсии в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения запланирована на 2022 год — такая дата обозначена в графике законопроектной деятельности Минфина. Об этом сообщает ura.news со ссылкой на Центробанк.

По данным «Известий», документ по страхованию взносов в размере 1,4 млн руб. уже готов. Это означает, что под защиту государства попадут взносы на сумму не более 1,4 млн руб. и выплаты — не более двух социальных пенсий (около 11,5 тыс. руб.).

По мнению экспертов, проект поможет вернуть доверие россиян к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам. Ранее стало известно, что Минфин готовит под грифом «секретно» проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Сделано это было для того, чтобы раньше времени не спровоцировать массовую волну недовольства. Внести проект на рассмотрение Минфин планирует 15 декабря 2021 года.

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