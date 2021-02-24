Центробанк рассказал подробности проекта по страхованию пенсий россиян

Posted 24 февраля 2021, 09:06
Published 24 февраля 2021, 09:06
Modified 17 октября 2022, 20:14
Updated 17 октября 2022, 20:14
Разработка российского проекта страхования добровольной накопительной части пенсии в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения запланирована на 2022 год — такая дата обозначена в графике законопроектной деятельности Минфина. Об этом сообщает ura.news со ссылкой на Центробанк.
По данным «Известий», документ по страхованию взносов в размере 1,4 млн руб. уже готов. Это означает, что под защиту государства попадут взносы на сумму не более 1,4 млн руб. и выплаты — не более двух социальных пенсий (около 11,5 тыс. руб.).
По мнению экспертов, проект поможет вернуть доверие россиян к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам. Ранее стало известно, что Минфин готовит под грифом «секретно» проект закона о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Сделано это было для того, чтобы раньше времени не спровоцировать массовую волну недовольства. Внести проект на рассмотрение Минфин планирует 15 декабря 2021 года.