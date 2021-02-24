Нижегородская Выкса может остаться без питьевой воды

Решением арбитражного суда договор с «Водоканалом» был расторгнут. При этом было отмечено, что с 2015 года муниципальное имущество могло передаваться в аренду только на основании концессионного соглашения, а оно не было заключено. «Водоканал» отказался передать администрации сети без компенсации затрат. Тем не менее власти подписали договор с новым арендатором — «Выксунским Водоканалом». В «Водоканале» полагают, что, поскольку не был проведен конкурс и не было заключено соглашение, договор вызывает сомнения.