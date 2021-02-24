Нижегородская Выкса может остаться без питьевой воды

Жители городского округа Нижегородской области могут лишиться питьевой воды. Проблема в том, что процесс передачи сетей новому подрядчику не завершен.
Сайт newsnn.ru информирует, что в оперативных мероприятиях участвовал специалист по технологиям, сотрудник администрации Выксы. Руководство «Водоканала» выражает беспокойство относительно проверок и называет произошедшее «актом устрашения».
Между тем конфликт длится уже не первый год. ООО «Водоканал» работает в Выксе с 1992 года, в 2015 году администрация сдала ему дополнительные сети водоснабжения со значительной степенью износа. «Водоканал» потратил на ремонт 53 млн рублей. В 2019 году администрация приняла решение разорвать соглашение с «Водоканалом» из-за поставки некачественной питьевой воды. Руководство компании потребовало компенсацию.
«За счет собственных средств мы содержали все имущество КУМИ, выполняли различные работы, которые даже в договоре не были прописаны. Власти не помогали нам средствами из бюджета», — рассказал журналистам помощник директора ООО «Водоканал» Денис Денисов.
Из-за длительного бездействия администрации поставщик не мог обеспечить население качественной водой. В итоге власти города обвиняют «Водоканал» в некачественных услугах.
В соответствии с законодательством гарантирующая организация каждый год обязана составлять инвестиционную программу по улучшению качества воды. Для этого требуется техническое задание от администрации. Но в течение трех последних лет чиновники не выдавали техзадания «Водоканалу». Соответственно, у компании не было возможности разработать механизм улучшения качества. Ситуацию отметил и прокурор города, который в 2020 году внес представление главе администрации Выксы Владимиру Кочеткову за нарушение статьи 6 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Решением арбитражного суда договор с «Водоканалом» был расторгнут. При этом было отмечено, что с 2015 года муниципальное имущество могло передаваться в аренду только на основании концессионного соглашения, а оно не было заключено. «Водоканал» отказался передать администрации сети без компенсации затрат. Тем не менее власти подписали договор с новым арендатором — «Выксунским Водоканалом». В «Водоканале» полагают, что, поскольку не был проведен конкурс и не было заключено соглашение, договор вызывает сомнения.
В январе 2021 года «Выксунский Водоканал» был наделен статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения всего городского округа города Выксы. «Водоканал» через судебные разбирательства требует аннулировать соглашение между КУМИ и «Выксунским Водоканалом». На данный момент подана апелляционная жалоба.
Это не единственная проблема, связанная с ХВС. Другие сложности также не в поле зрения администрации. Например, в населенном пункте Досчатое не были сданы в срок очистные сооружения. Стоит заметить, что на них в федеральном бюджете выделили 600 млн рублей. «Небольшие корректировки по срокам завершения строительства были связаны с распространением COVID-19», - заявили в администрации Выксы.