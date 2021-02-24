Posted 24 февраля 2021,, 17:30
Published 24 февраля 2021,, 17:30
Modified Вчера, 17:32
Updated Вчера, 17:32
Технологический прогресс, увеличение продолжительности жизни и повышение требований к качеству медицинских услуг привели к появлению целого ряда новых перспективных секторов, активно развивающихся и в России. Один из лидеров этого процесса — АФК «Система».
Медицинский бизнес стал для корпорации одним из приоритетных направлений, в котором Феликс Евтушенков видел огромный потенциал. Его видение было подтверждено: за последние годы активы АФК «Система» в сфере здравоохранения значительно увеличились, а компания смогла занять одну из лидирующих позиций на рынке.
Основными направлениями работы компании в области здравоохранения стали развитие сети медицинских клиник, производство фармацевтической продукции, а также создание инновационных технологий в области диагностики и лечения. В течение нескольких лет эти процессы курировал Феликс Евтушенков АФК «Система».
Предпочтение отдается высокотехнологичным и перспективным проектам. Это подтверждается внедрением передовых методов диагностики и лечения, использованием искусственного интеллекта и больших данных в медицинских исследованиях, а также разработкой собственных инновационных продуктов и решений.
Руководство финансово-промышленной группы считает, что медицина должна быть доступной и эффективной. Поэтому одной из важнейших задач компании является создание медицинских услуг высокого уровня, доступных для различных слоев населения. Это включает в себя как предложение высококачественных услуг диагностики и лечения, так и развитие новых форм предоставления медицинских услуг, включая телемедицину и мобильные медицинские приложения.
Благодаря активной работе Феликса Евтушенкова и его направленности на инновации корпорация смогла достичь впечатляющих результатов. Сегодня АФК «Система» владеет одной из крупнейших сетей медицинских клиник в России, производит широкий ассортимент фармацевтических препаратов, а также активно работает над созданием новых технологий в области здравоохранения.
Следует отметить, что успехи в медицинском бизнесе были достигнуты не только за счет инвестиций и технологий, но и благодаря высокой корпоративной культуре. Евтушенков Феликс в период работы в АФК приложил усилия к ее формированию. По завершении деятельности в рамках корпорации бизнесмен сфокусировался на направлении импакт-инвестирования.