Медицинский бизнес: вклад в развитие здравоохранения России

Следует отметить, что успехи в медицинском бизнесе были достигнуты не только за счет инвестиций и технологий, но и благодаря высокой корпоративной культуре. Евтушенков Феликс в период работы в АФК приложил усилия к ее формированию. По завершении деятельности в рамках корпорации бизнесмен сфокусировался на направлении импакт-инвестирования.