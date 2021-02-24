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Posted 24 февраля 2021, 14:11

Published 24 февраля 2021, 14:11

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Медики трех больниц в Башкирии не получали заработную плату

24 февраля 2021, 14:11
Сотрудники медучреждений продолжают направлять в Гострудинспекцию Башкирии обращения по фактам нарушений трудовых прав. Так, некоторые медики либо получили зарплату в меньшем объеме, либо не получали совсем.

В феврале ведомство рассмотрело обращение сотрудников нейрохирургического отделения Республиканской детской клинической больницы, которые заявили о переработке, однако зарплата выплачивалась в одинарном размере. Данный факт подтвердился. Установлено, что работодатель нарушений условия трудовых договоров.

В Гострудинспекцию также обратилась санитарка Исянгуловской центральной районной больницы. Сотрудница заболела коронавирусом в ноябре 2020 года. Она сообщила, что до выхода на больничный сутками работала в больнице из-за нехватки сотрудников. Однако положенную ей зарплату она не получила. В отношении работодателей приняты меры административно-правового воздействия.

Сотрудники Ишимбайской, Благовещенской ЦРБ и ГКБ № 21 Уфы остались без зарплаты перед Новым годом. Гострудинспекция выяснила, что проблема возникла из-за перехода больниц на новое программное обеспечение. В связи с этим заработная плата за декабрь пришла только в конце января.

Напомним, ранее жительница Башкирии обратилась к главе республики по поводу невыплат заработной платы некоторым сотрудникам Раевской ЦРБ. Речь идет о медсестрах и водителях, в том числе её отце. По словам заявительницы, сотрудники не получили деньги за январь, а за декабрь выплатили только в конце января. В Минздраве Башкирии тогда заявили, что выплаты производятся своевременно и в полном объеме.

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