Медики трех больниц в Башкирии не получали заработную плату

Напомним, ранее жительница Башкирии обратилась к главе республики по поводу невыплат заработной платы некоторым сотрудникам Раевской ЦРБ. Речь идет о медсестрах и водителях, в том числе её отце. По словам заявительницы, сотрудники не получили деньги за январь, а за декабрь выплатили только в конце января. В Минздраве Башкирии тогда заявили, что выплаты производятся своевременно и в полном объеме.