Долголетие после коронавируса: почему в Башкирии выросла смертность

Posted 23 февраля 2021, 17:46
Published 23 февраля 2021, 17:46
Modified 17 октября 2022, 21:51
Updated 17 октября 2022, 21:51
На минувшем совещании глава республики Радий Хабиров раскритиковал доклад министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой. В документе, посвященном Году здоровья, не было планов по сокращению смертности, а это, по словам главы республики, ключевая цель в 2021 году. Ведомствам поручено изучить факторы, повлиявшие на смертность, и подготовить план по снижению смертности в республике.
Актуальность вопроса
Если не брать во внимание статистику прошлого года, то в 2015–2019 гг. смертность в Башкирии очень медленно, но все-таки сокращалась — с 54 тыс. до 49,1 тыс. человек. Схожими темпами падала рождаемость, постепенно уменьшался общий объем населения в регионе. В целом, эта динамика соответствует общероссийским тенденциям: в 2013–2015 гг. в России был зафиксирован естественный прирост населения, а с 2016 года смертность населения регулярно превышает рождаемость. Одна из причин — так называемая «демографическая яма»: из-за низкой рождаемости в 90-е в Башкирии сейчас меньше людей репродуктивного возраста. Предполагается, что из «ямы» Россия выберется после 2025 года.
При довольно неплохих показателях по смертности Башкирия уже сейчас может сорвать планы нацпроекта «Здравоохранение», согласно которым к 2024 году в Башкирии должно проживать 4,1 млн человек (к началу 2020 года в регионе насчитывалось 4,037 млн человек), как это было 20 лет назад.
Ситуацию осложняет то, что смертность в Башкирии в 2020 году оказалась феноменально большой: за этот год в Башкирии умерло 59844 человек. Это не только на 21,6% больше показателей прошлого года, но и самый большой показатель смертности в Башкирии в XXI веке.
Когда пришел коронавирус
Росстат в начале пандемии перестал публиковать статистику по причинам смерти в стране, поэтому наверняка нельзя утверждать, как на ситуацию повлияла смертность от Covid-19.
СМИ, анализируя данные по смертности в России, считают, что избыточная смертность — это наиболее точные данные о реальном течении эпидемии в стране. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, смертность в России в 2020 году выросла на 17,9% по сравнению с прошлым годом. Доля умерших от Covid-19 от общего прироста составила 31%, с учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на коронавирус — 50% от избыточной смертности. По данным департамента здравоохранения Москвы, где причины указаны более подробно, с вирусом связаны 98–100% «избыточных смертей».
Официально в 2020 году коронавирус стал причиной смерти в Башкирии лишь в 136 случаях, в 22 — коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений, в 119 — не оказал влияния. При этом избыточная смертность в регионе в 2020 году составила 10649 человек.
Заместитель редактора издания «Холод» Михаил Зеленский сравнил официальные данные смертности по регионам России за апрель–сентябрь с теми же показателями за аналогичный период 2019 года и пришел к выводу, что данные Росстата позволяют оценить, насколько пандемия повлияла на демографическую обстановку в регионе.
— Возможно ли такое, чтобы в эпоху эпидемии люди чаще умирали от сопутствующих причин, чем от самой болезни? <…> Ситуации бывают разные. А бывают однозначные. Это Башкирия. Там официально от коронавируса за полгода умерли 34 человека. Еще 26 официально умерли от чего-то другого, но у них был ковид (умерли с ковидом). А избыточная смертность за тот же период составила 4688 человек. <…> Можно ли поверить в такое бессовестное неприкрытое вранье?
Тогда же министр здравоохранения РБ Максим Забелин подчеркнул, что не существует официального понятия «избыточная смертность». Позднее, подводя итоги работы за 10 месяцев, он отметил, что в регионе отмечен рост больных по всем классам заболеваний:
— И в этом году, действительно, у нас есть рост по болезням органов дыхания — на 8 процентов.
При этом аномальной в этом году оказалась смертность от внебольничной пневмонии — за 9 месяцев 2020 года от нее умерло 1,5 тыс. человек. Для сравнения: в 2019 году пневмония унесла жизни 860 человек, а в январе–апреле — до пандемии — показатель не выходил за ожидаемые рамки.
Здравоохранение
В минувшем году распределение основных причин смертности в регионе существенно не изменилось, как и в последние годы. Так, в частности, главной остается доля умерших от болезней системы кровообращения — 36,5% (39,2% в 2015 году), высоки доли умерших от болезней органов дыхания — 13,4% (5,5% в 2015 году) и новообразований — 11,6% (11,9% в 2015 году).
Согласно плану нацпроекта «Здоровье», в России планируется снизить предотвратимую смертность. В числе инструментов — новые рекомендации и протоколы лечения, создание федеральных медцентров и улучшение их работы в регионах страны. Тем временем в регионах и конкретно в Башкирии элементарно не хватает медицинского персонала.
Так, накануне второй волны в Башкирии не хватало 1407 врачей. Эксперты, анализируя дефицит медицинских кадров в Башкирии, подчеркивают, что с середины 2000-х годов количество врачей в регионе медленно снижалось и остановить эту тенденцию не удалось. В результате Башкирия оказалась в числе субъектов, где этот показатель был ниже федерального, сформировался дефицит кадров. При этом нехватка медицинского персонала в Башкирии говорит не столько о собственно отсутствии квалифицированных специалистов, сколько о проблемном состоянии механизма их адекватного распределения по населенным пунктам.
По мнению начальника центра исследования социального развития и формирования человеческого капитала ИСИ РБ Риммы Ахметьяновой, смертность в республике напрямую связана с падением качества медпомощи в сельских территориях. И если дефицит фельдшерско-акушерских пунктов в республике отчасти восполняется, то вопрос нехватки врачей и среднего медицинского персонала, узкопрофильных специалистов, проблемной дорожной инфраструктуры — остаются открытыми.
Например, в 14 районах Башкирии менее 20 врачей приходится на 10 тыс. человек. При том, что две трети селян имеют проблемы со здоровьем, треть — даже не обращалась к врачу, что уж говорить про регулярность медосмотров. Молодые специалисты не соглашаются работать в районах. Например, в Белокатайской центральной районной больнице не хватает около половины врачей из имеющихся ставок. При этом целевое обучение прошло пятеро, но ни один из них не вернулся в родной район.
— В Башкирии в 2009–2016 годы наблюдался естественный прирост населения. Но это относилось только к городской местности, в селах естественная убыль не прекращалась. Высокая интенсивность рождаемости сельского населения не смогла компенсировать значительный вклад смертности в естественную убыль в сельской местности, — добавляет директор Института стратегических исследований РБ, доктор экономических наук Александр Дегтярев.
По данным ИСИ РБ, от болезней системы кровообращения раньше умирают мужчины (70,5 лет), чем женщины (80,3 года), более того в возрасте от 25 до 39 лет мужская смертность в три раза превышает женскую. А высокая смертность от рака, в основном, связана с возрастом: в большей степени эта причина приводит к смерти в нетрудоспособном возрасте.
— Остается проблемой высокая смертность от внешних причин в сельской местности, которая в два раза превышает городские показатели. Особое негативное значение эта проблема имеет еще и потому, поскольку уносит жизни трудоспособного населения — теоретически это те смерти, которых можно было бы избежать, — считает Александр Дегтярев.
Сопутствующие причины
В Башкирии медленно снижается доля смертей от внешних причин. Правда, несмотря на сокращение числа суицидов в регионе с 2012 года, их уровень остается выше средних показателей по стране. По статистике, в регионе сокращается и число убийств, но параллельно с этим растут показатели в другом блоке причин — «Повреждения с неопределенными намерениями» (случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы эксперты могли сделать вывод об истинной причине смерти).
Аналогичные тенденции и в республиканской статистике смертности в ДТП: медленное снижение показателей, которые остаются все еще относительно высокими. Планку в 400 смертей, установленную чиновниками на 2020 год, регион преодолел уже в ноябре. Министр транспорта РБ Алан Марзаев отметил, что ведомство не может справиться с этой проблемой в одиночку: необходимо вовремя убирать снег, поддерживать состояние нанесенной разметки и дорожных знаков, а ГИБДД должно контролировать соблюдение ПДД. При этом планируется, что Башкирия обратится за помощью по решению этой проблемы к главе МВД России.
Со смертностью косвенно связано направление миграционных потоков: из республики уезжает, как правило, молодежь до 30 лет, а прибывает население старше 50. Эксперты связывают это с трудностями трудоустройства и с недостаточным уровнем оплаты труда. При этом доля умерших после 50 лет значительно выше, а значит потенциальная группа риска становится с каждым годом в регионе все объемнее.
Ответный удар
— Глава Башкортостана поставил перед нами задачу — снизить смертность населения, и именно по этому показателю будет оценена наша работа в 2021 году, — отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров.
По данным пресс-службы Минздрава РБ, для достижения этих целей планируется усилить медицинскую помощь для выявления и своевременного лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, в том числе — в центрах амбулаторной онкопомощи и филиалах республиканского онкодиспансера. Также премьер-министр поручил эффективнее организовывать профилактическую работу с населением с ориентиром на сохранение здоровья.