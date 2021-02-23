Долголетие после коронавируса: почему в Башкирии выросла смертность

Если не брать во внимание статистику прошлого года, то в 2015–2019 гг. смертность в Башкирии очень медленно, но все-таки сокращалась — с 54 тыс. до 49,1 тыс. человек. Схожими темпами падала рождаемость, постепенно уменьшался общий объем населения в регионе. В целом, эта динамика соответствует общероссийским тенденциям: в 2013–2015 гг. в России был зафиксирован естественный прирост населения, а с 2016 года смертность населения регулярно превышает рождаемость. Одна из причин — так называемая «демографическая яма»: из-за низкой рождаемости в 90-е в Башкирии сейчас меньше людей репродуктивного возраста. Предполагается, что из «ямы» Россия выберется после 2025 года.