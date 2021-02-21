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В Башкирии выросла смертность от диабета на 33%

21 февраля 2021, 05:57
Фото: pixabay.com
В прошлом году в Башкирии вырос показатель смертности от сахарного диабета. Об этом сообщает UfacityNews.ru со ссылкой на республиканский Минздрав.

Так, в 2020 году смертность от диабета выросла почти на 33%. В прошлом году от заболевания скончался 3 217 человек, годом ранее — 2 460. Среди других показателей по смертности в республике сахарный диабет занимает 5,4-5,5%.

При этом, по данным Минздрава, средний возраст умерших — 73,4 года. Большую часть статистики составляют женщины. От диабета скончались 2 234 или 68,3% от общего числа.

Всего в прошлом году в Башкирии зарегистрировано 133 577 диабетиков. Для сравнения, в 2019 году выявили 128 949 случаев. Согласно статистик, диабетом болеют 32% мужчина и 68% женщин.

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