Уфимский дворник стал гостем программы на Первом канале

В Останкино он прибыл с фотографом Романом Филипповым, который и сделал Юру известным по всей стране. Уфимский дворник рассказал, что они снялись в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.
Делаю пост, потому что все спрашивают, когда будет выпуск. А мы сами не знаем, нам до сих пор не сказали, поделился Юра.
Он также рассказал, что приехал в Москву впервые.
Напомним, Роман Филиппов сделал фотосессию Юры в стиле журнала GQ, что прославило уфимского дворник на всю страну. Ранее из-за мошенников он оказался в долгах, однако жители России собрали для него средства, и это позволило вернуть деньги.