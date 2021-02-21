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Уфимский дворник стал гостем программы на Первом канале

21 февраля 2021, 09:24
Фото: Instagram
Популярный дворник Юра Ветлугин стал гостем программы на Первом канале. О поездке в Москву он рассказал в соцсетях.

В Останкино он прибыл с фотографом Романом Филипповым, который и сделал Юру известным по всей стране. Уфимский дворник рассказал, что они снялись в программе «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

Делаю пост, потому что все спрашивают, когда будет выпуск. А мы сами не знаем, нам до сих пор не сказали, поделился Юра.

Он также рассказал, что приехал в Москву впервые.

Напомним, Роман Филиппов сделал фотосессию Юры в стиле журнала GQ, что прославило уфимского дворник на всю страну. Ранее из-за мошенников он оказался в долгах, однако жители России собрали для него средства, и это позволило вернуть деньги.

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