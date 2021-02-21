Радий Хабиров поздравил мужчин с наступающим праздником

Хабиров поздравил ветеранов и военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.
Это праздник мужественных и сильных людей. Вы — надёжная опора не только своих родных и близких. Вы — мощный оплот республики, страны, написал глава республики.
Он поблагодарил защитников за добросовестную службу и трудовые свершение. Также Радий Хабиров сказал спасибо семьям за терпение, понимание и поддержку. Кроме того, он пожелал хороших длинных выходных.
Напомним, после шестидневной рабочей недели жители Башкирии отдохнуть сразу три дня: с 21 по 23 февраля.