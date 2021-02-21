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Радий Хабиров поздравил мужчин с наступающим праздником

21 февраля 2021, 05:14
Фото: со страницы Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал поздравление с предстоящим праздником на личной странице в соцсетях.

Хабиров поздравил ветеранов и военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.

Это праздник мужественных и сильных людей. Вы — надёжная опора не только своих родных и близких. Вы — мощный оплот республики, страны, написал глава республики.

Он поблагодарил защитников за добросовестную службу и трудовые свершение. Также Радий Хабиров сказал спасибо семьям за терпение, понимание и поддержку. Кроме того, он пожелал хороших длинных выходных.

Напомним, после шестидневной рабочей недели жители Башкирии отдохнуть сразу три дня: с 21 по 23 февраля.

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