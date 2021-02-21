Главные шоумены КХЛ. «Юлаевцы» упустили преимущество 4:0, но одолели «Куньлунь»

«Юлаевцы» учат нас тому, что пока не прозвучала сирена, счет не имеет значения. Впервые в клубной истории на уровне «регулярок» КХЛ команда упустила перевес в четыре шайбы — вела 4:0, «Куньлунь» сравнял 4:4. Но победила 5:4.
За несколько часов до встречи с главным аутсайдером Востока, конечно, никто не ждал подобного сценария, а три гола за 73 секунды на старте встречи, довольно скоро ставшие 4:0, обещали легкую прогулку и праздник индивидуальных рекордов.
Любой матч надо рассматривать как с точки зрения результата, так и с точки зрения содержания. Только так возможно понять, что произошло и лучше оценить расстановку сил и умения игроков и тренеров. Поэтому: да, два очка добыты, но при этом матч не задался.
Если и пересказывать, то не протокол, а события: игра это больше, чем голы. Предпосылки к такому шоу были. Такие удивительные приключения неудивительны. Во-первых, два дня назад было «Зеленое дерби». Игры с «Ак Барсом» особые и отнимают больше сил и эмоций.
Игроки говорят, что настрой на всех одинаковый? Частично это точно вежливость и спикеры на пресс-конференциях не говорят за всю команду. Только что была война с казанцами, которую будут вспоминать годами. После этого нереально выйти с таким же зарядом и энергией на «Куньлунь».
Во-вторых, матч с соседями был после паузы. После новогоднего перерыва уфимцы тоже играли с «Ак Барсом» и «Авангардом», выдали два ударных матча, а потом шесть матчей никак не могли вернуть прежний темп и движение. Комбинация «перерыв плюс интенсивный матч» может порядочно нагрузить.
В-третьих, до вспышки из трех шайб был период давления от «Куньлуня». До шайбы Сакари Маннинена счет по броскам в створ был 0-6, по блокшотам — 8-0. Команда Алексея Ковалева в принципе была готова к битве.
«Первые три шайбы… Я думаю, мы их не заслужили. Они дались нам слишком легко» — вот и четвертая причина, которая озвучил наставник «зелено-белых» Томи Ламса.
Гол Маннинена — почти автогол. Шайба отскочила от защитника Джейсона Фрэма и попала в ворота. Потом вратарь Джереми Смит не отреагировал на прямой бросок Данила Башкирова, а после Александр Кадейкин был оперативен на добивании.
На короткое время «драконы» растерялись и допустили несколько ошибок. «Юлаевцы» этим быстро воспользовались. Ламса довольно жестко сказал, что команда не заслужила этих голов (с чего бы?), но суть ясна — это была минутная слабость.
«Салават» изначально не играл, как команда, которая доведет матч до спокойной победы. Игра по своему содержанию в принципе была достаточно равной и 5:4 могли сложиться самым разным способом. Чуть позже мы проиллюстрируем это статистикой.
А пока — внимание на удаления. Через 34 секунды после добивания Кадейкина Григорий Панин задержал в углу Вячеслава Лещенко. Капитан сфолил в шестой раз за восемь игр. После матча с «Трактором» в Челябинске защитник провел без штрафов лишь три встречи. Так себе тренд перед плей-офф.
Если это не слишком удивительно, учитывая дисциплинарную историю Панина, то первый за 16 матчей фол Вячеслава Солодухина, бессменного участника спецбригады меньшинства, оставил команду втроем против пятерых.
Дело в самом факте удалений. «Куньлунь» их не реализовал, но «Салават»-то все равно потерял энергию. Минимальная задача любой команды на большинство — загрузить оппонента. Хотя бы чуть-чуть ослабить.
Даже в своем собственном большинстве «юлаевцы» позволили сопернику атаковать. Во время штрафа Сергея Монахова гости нанесли два броска в створ и два мимо. Против одного попадания в створ у Уфы. Причем речь об обрезах и перехватах.
А дальше опять нарушения правил хозяев. И снова очень явные. Михаил Науменков в 2021-м удаляется просто невероятно стабильно. Защитник в целом команде помогает. И при этом каждые 1-2 матча гарантированно оставляет партнеров вчетвером.
И вновь им вскоре приходится сыграть втроем. Копия ситуации с Паниным и Солодухиным. Ведь Эдуард Гиматов тоже редкий гость в штрафном боксе — там его не было семь матчей, не считая два, когда номер 7 был в заявке, не выходя на лед.
Затем — большинство и тут тоже случилась контратака. Первая половина второго периода в этом смысле продолжила начальный отрезок.
Краткий вывод — доминирования не было, ошибки были, все решают мелкие эпизоды. Это очень кстати для очень удачливого в текущем сезоне уфимского клуба.
Даже четвертый гол не без доли очередного «но» — Кадейкин сделал дубль после впечатляющего сэйва Дмитрия Шикина. Факт: «Куньлунь» не свесил лапки и бился. Это не умаляет заслуг «юлаевцев». Это говорит: соперник не пустышка, уфимцы не идеальны.
Подкрепим сказанное статистикой. По ходу игры было шесть пятиминутных отрезков, когда «Куньлунь» перебросал «Салават», дважды была ничья. После любого пятиминутного блока гости демонстрировали не меньшую бросковую активность.
Со вбрасываниями у Уфы ничего хорошего уже третий сезон как. Сейчас 50,66% выигранных «точек» за сезон. Против топ-3 Востока вообще всего 46,42%. Если не считать Кадейкина, то показатели падают до 47,36% и 42,31% соответственно.
Следовательно, поражение по вбрасываниям (и еще некоторый минус к контролю) даже с «Куньлунем» — не шок. Статистика говорит как о том, что Александр прекрасный центр, так и о том, что остальные не тянут. На этом фоне весть о том, что Михаил Воробьев пропустит плей-офф — еще одна головная боль.
Расширенная статистика довольно равная. У гостей больше бросковых попыток (Corsi) и, что внезапно, выше PDO — сумма процента реализованных и отраженных бросков. Правда, PDO надо смотреть не за один матч, а за длительный отрезок, он косвенно сигнализирует об удачливости, puck luck. Он редко выше у проигравших.
У «Салавата» значительно больше доля тех бросков, которые угодили в створ. Для Уфы это важно, осенью часто было наоборот. Интересно заметить высокую активность гостей. Вообще, у аутсайдеров часто защитники много бросают и забивают в большинстве — розыгрыш через них.
«Зелено-белые» проводили свои смены в атаке более содержательно, хотя доля смен с бросками чуть меньше, чем у «драконов». В целом, если не знать о громадной разнице бюджетов и месте в таблице, обычная статистика для равного матча.
Те читатели, которые не пролистывают вот эту большую таблицу каждый раз — вы красавчики.
|СЮ
|Куньлунь Ред Стар
|Δ
|Corsi for (CF)
|58
|72
|-14
|CF, %
|44,62%
|55,38%
|-10,77%
|Голы 5 на 5
|3
|4
|-1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|27
|28
|-1
|PDO, %
|96,83%
|103,17%
|-6,35%
|Броски мимо створа
|18
|40
|-22
|БВ вообще
|34
|35
|-1
|Доля БВ в общем числе бросков
|65,38%
|46,67%
|18,72%
|БВ за минуту в атаке
|2,50
|2,86
|-0,35
|Блокшоты за минуту в защите
|1,06
|1,33
|-0,26
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|3
|-2
|БВ первой тройки
|9
|7
|2
|БВ защитников
|7
|13
|-6
|Пробросы 5 на 5
|4
|1
|3
|ВВбр после пробросов
|2
|3
|-1
|Вход 5 на 5
|25
|21
|4
|Брак при входе 5 на 5
|16
|18
|-2
|Эффективные попытки входа, %
|60,98%
|53,85%
|7,13%
|Вброс 5 на 5
|5
|2
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|11
|-5
|Эффективные попытки вброса, %
|45,45%
|15,38%
|30,07%
|Использование входа 5 на 5, %
|78,85%
|75,00%
|3,85%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|34
|28
|6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|65
|69
|-4
|Эффективные смены в атаке, %
|52,31%
|40,58%
|11,73%
|Вход 5 на 5 с БВ
|14
|16
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|34,15%
|41,03%
|-6,88%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|1
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|18,18%
|7,69%
|10,49%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|19
|-2
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|17,17%
|19,59%
|-2,42%
Итак, пекинско-мытищинские гости не были мальчиками для битья. Таких в КХЛ сейчас уже нет. «Драконы» потихоньку прогрессируют по ходу сезона и уже нельзя написать о том, как они отстают от «юлаевцев» по опыту и мастерству. Плюс, судя по интервью Антона Лазарева, они по полной получили в перерыве.
Другой вопрос — как именно случился эпический камбэк подопечных Алексея Ковалева? Похоже на то, как забрасывали уфимцы. Первые два гола были оформлены за 37 секунд. Прямо зеркальный ответ «юлаевским» 73 секундам. Ох уж эти китайские копии.
Даже не считая хороший пас, «отрезавший» от эпизода Кадейкина, ситуация невинная: 3 в 3. Но Даниил Тарасов не поймал прямой бросок на простой высоте, а Михаил Науменков позволил случиться добиванию.
Второй гол — просто бросок низом в гущу и добивание. Не круто, что Спенсеру Фу не помешали ни Александр Алексеев, ни Евгений Бирюков. Андрей Баканов практически не участвовал в микро-матче.
Перед третьей шайбой Даниил Тарасов запустил шайбу по борту буквально на клюшку Фу, тот даже бросил. Изначально вратарь сам помог сопернику захватить инициативу. Однако Тарасов не виноват в том, что Бирюков толкает на него игрока соперника.
Через 119 секунд — те самые 4:4.
Они начались с совершенно безобидной атаки 2 в 3, перетекшей на уровень 3 в 4. Следовательно, у уфимцев была возможность сыграть по игрокам соперника в случае зонной обороны. Ломать такое можно только на скорости, что и было продемонстрировано.
Лазарев сразу отдает Фу, тот стягивает на себя Михаила Науменкова. К атаке подключается Джейсон Фрэм, за ним тянется Гиматов (так и получилось 3 в 4). К моменту приема паса с неудобной руки Гиматов и Науменков в эпизоде не участвуют. Защищаются Панин и Джефф Плэтт, но готов помочь Лазарев.
Де-факто уже 2 в 2, только дальнейшие рассуждения заканчиваются броском. И это снова прямой бросок. Рост Тарасова — 196 см. Даже если не хватает реакции, то он не задействовал габариты.
Пожалуй, зря Александр Кадейкин хвалил Тарасова после пресс-конференции с «Ак Барса». Надежного бэкапа у Юхи Метсолы перед плей-офф нет.
Осенью он был однозначно самым ненавидимым публикой игроком команды. Много ошибок, два автогола (!). Защитник даже скрыл почти все фотографии из Инстаграма и надолго убрал аватарку — видимо, так номер 2 оборонялся от излишне недовольных болельщиков.
Сейчас у него есть ответ хейтерам (буквально есть — проверьте комменты). Со временем защитник минимизировал ошибки и стал помогать атаке — 7 из 9 своих очков он набрал в последних 19 играх.
Его гол был закономерен. После того, как гости сделали камбэк, уфимцы мгновенно добавили в скорости и форчекинге и упростили игру. Стало больше бросков и позиционных атак. Одна из них завершилась броском, после которого надо включать приложенное видео.
Дмитрий Шикин отвлекся на челночный бег Джеффа Плэтта вдоль борта. Когда белорусский канадец сделал поперечный пас Коледову, вратарю оставался только эффектный прыжок. Павел щелкнул в касание и очень точно, несмотря на высокую скорость передачи.
Закончить рассказ можно дежурной фразой «гости заменили вратаря на шестого полевого, но на большее их не хватило». Они даже толком не могли войти в зону и ограничились единственным броском в створ.
В сезоне 18/19 матчи с китайской командой тоже были заводными — Сэм Лофквист и очки набирал, и драться лез. Именно в Китае начинался сезон 19/20. Две из четырех последних игр закончились в дополнительное время, в двух других — восемь и девять шайб.
Такие истории украшают очное противостояние. Если клубы правильно воспользуются моментом и учтут это в промо следующих игр, то привлекут аудиторию на трибуны и немного повысят уровень образованности болельщиков.
Положительную оценку заслужил Родион Амиров. На нем сфолили, в конце игры он проявлял инициативу и шел на ворота, зарабатывая вбрасывания.
Победа стала седьмой кряду — это пятая по продолжительности успешная серия клуба в «регулярках» КХЛ. Рекорд — 12 в сезоне 09/10. Тогда таких серий было две.
В четвертый раз в регулярных сезонах КХЛ «юлаевцы» упустили перевес в 3+ шайбы, но победили. Полный список таких камбэков здесь.
Александр Кадейкин повторил личный рекорд — девять подряд матчей у него не менее половины выигранных вбрасываний за встречу (только в играх с 10+ вбрасываний). За отрезок 65,67% побед. Так же центрфорвард оформил пятый дубль в КХЛ.