Главные шоумены КХЛ. «Юлаевцы» упустили преимущество 4:0, но одолели «Куньлунь»

Следовательно, поражение по вбрасываниям (и еще некоторый минус к контролю) даже с «Куньлунем» — не шок. Статистика говорит как о том, что Александр прекрасный центр, так и о том, что остальные не тянут. На этом фоне весть о том, что Михаил Воробьев пропустит плей-офф — еще одна головная боль.