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В Уфе зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ

20 февраля 2021, 14:30
Фото: pixabay.com
В Уфе согласно отчету мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ.

Так, 17 февраля по данным из наблюдательного пункта на проспекте Октября было зафиксировано превышение концентрации аммиака на уровне 1 ПДК. Содержание того же вещества в 1,5 ПДК было зафиксировано в наблюдательном пункте в центре города на улице Достоевского.

Следующим днем в воздухе зафиксировали превышение уровня содержания кумола на уровне 1,9 ПДК на станции, расположенной по улице Ульяновых. Почти на том же уровне, 1,8 ПДК, была зафиксирована концентрация этого вещества в семь вечера.

— Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, хлорбензол не наблюдались, – отметили в Башгидрометцентре.

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