В Уфе зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ

Так, 17 февраля по данным из наблюдательного пункта на проспекте Октября было зафиксировано превышение концентрации аммиака на уровне 1 ПДК. Содержание того же вещества в 1,5 ПДК было зафиксировано в наблюдательном пункте в центре города на улице Достоевского.