В Уфе зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ

Так, 17 февраля по данным из наблюдательного пункта на проспекте Октября было зафиксировано превышение концентрации аммиака на уровне 1 ПДК. Содержание того же вещества в 1,5 ПДК было зафиксировано в наблюдательном пункте в центре города на улице Достоевского.
Следующим днем в воздухе зафиксировали превышение уровня содержания кумола на уровне 1,9 ПДК на станции, расположенной по улице Ульяновых. Почти на том же уровне, 1,8 ПДК, была зафиксирована концентрация этого вещества в семь вечера.
— Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, этилбензол, хлорбензол не наблюдались, – отметили в Башгидрометцентре.