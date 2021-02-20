В строящемся мосту через Белую выполнено пять этапов надвижки пролетного строения

Продолжается строительство моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского, который возводится благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики подчеркивают, что все работы ведутся по утвержденному графику без отставаний. Сейчас на объекте трудятся порядка 120 человек и задействовано более 20 единиц техники.
На данный момент опоры мостового перехода с № 1 по № 7 выполнены в полном объеме, продолжаются работы по укрупнительной сборке, сварке пролетных строений с последующей надвижкой в сторону города на правый берег. На объект завезено более 5,5 тыс. тонн металлоконструкций пролетного строения.
— Выполнено пять этапов надвижки пролетного строения общей протяженностью 251 метр. В конце февраля — в начале марта планируем осуществить следующий этап надвижки, — отметил и. о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации Константин Паппе.
Для шестого этапа надвижки мостостроителями уже выполнены работы по устройству временной опоры № 3. В частности, обустроены 12 буронабивных свай диаметром 1500 см и 65 тонн металлоконструкций. Кроме этого, на объекте ведутся работы по строительству шумозащитного экрана, фундаментов подпорной стенки. Согласно заключенному муниципальному контракту завершение работ запланировано на 20 октября 2021 года.