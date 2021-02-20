В строящемся мосту через Белую выполнено пять этапов надвижки пролетного строения

Продолжается строительство моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского, который возводится благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики подчеркивают, что все работы ведутся по утвержденному графику без отставаний. Сейчас на объекте трудятся порядка 120 человек и задействовано более 20 единиц техники.