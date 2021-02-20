mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В строящемся мосту через Белую выполнено пять этапов надвижки пролетного строения

20 февраля 2021, 08:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Подрядной организацией все работы ведутся согласно утвержденному графику без отставаний

Продолжается строительство моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского, который возводится благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики подчеркивают, что все работы ведутся по утвержденному графику без отставаний. Сейчас на объекте трудятся порядка 120 человек и задействовано более 20 единиц техники.

На данный момент опоры мостового перехода с № 1 по № 7 выполнены в полном объеме, продолжаются работы по укрупнительной сборке, сварке пролетных строений с последующей надвижкой в сторону города на правый берег. На объект завезено более 5,5 тыс. тонн металлоконструкций пролетного строения.

— Выполнено пять этапов надвижки пролетного строения общей протяженностью 251 метр. В конце февраля — в начале марта планируем осуществить следующий этап надвижки, — отметил и. о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений уфимской администрации Константин Паппе.

Для шестого этапа надвижки мостостроителями уже выполнены работы по устройству временной опоры № 3. В частности, обустроены 12 буронабивных свай диаметром 1500 см и 65 тонн металлоконструкций. Кроме этого, на объекте ведутся работы по строительству шумозащитного экрана, фундаментов подпорной стенки. Согласно заключенному муниципальному контракту завершение работ запланировано на 20 октября 2021 года.

Материалы по теме
Мост через реку Белую в Уфе отремонтируют до октября 2021 годаБывший мэр Уфы ответил на претензии, связанные со вставкой на Бельском мостуВласти Уфы заявили о закрытии движения по старому Бельскому мосту
#Новости#Строительство и ремонт дорог#Строительство#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48