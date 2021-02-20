mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В России цены на продукты превысили пятилетний максимум

20 февраля 2021, 12:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Наивысший показатель продовольственной инфляции в России отмечается в небогатых регионах.

Потребительские цены на продовольственные товары в январе выросли по сравнению с январем прошлого года на 7%, обогнав инфляцию. По расчетам аналитиков, это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении за последние пять лет.

Наивысший показатель продовольственной инфляции в России отмечается в небогатых регионах, где доходы жителей небольшие, а объемы трат на еду составляют значительную часть расходов домохозяйств. При этом общий уровень подорожания в стране в январе этого года оказался самым высоким за время наблюдений с января 2016 года.

Сильнее всего продукты подорожали в Дагестане, в Саратовской области и Адыгее (+ 9,7%) — в них рост цен на еду опережает среднероссийские показатели. Наименьшее подорожание отмечается в Чукотском и Ненецком автономных округах.

Лидером по росту цен в минувшем году стал сахарный песок (+64%), и подсолнечное масло (+26,2%).

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее Mkset анализировал ситуацию с ценами на продовольственные продукты. Тогда эксперты-экономисты подчеркивали, что заморозка цен рано или поздно ударит по кошельку потребителей. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что в России нет оснований для роста в начале нового года цен на продукты и товары первой необходимости. Тем не менее она отметила, что в России есть практика, согласно которой после индексации пенсий пенсионерам «чуть ли не на следующий день растут цены на социально значимые продукты — на гречку, на сахар, на макароны — без каких-либо на это оснований».

Материалы по теме
Тлеющая свалка, отставки чиновников и цены на продукты. Итоги прошедшей неделиВ Башкирии выросли цены на продовольственные продуктыЖизнь – не сахар. В Башкирии некоторые продукты подорожали за год на 70%
#Новости#Цены#Продукты#Андрей Королев#Экономика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48