В России цены на продукты превысили пятилетний максимум

Потребительские цены на продовольственные товары в январе выросли по сравнению с январем прошлого года на 7%, обогнав инфляцию. По расчетам аналитиков, это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении за последние пять лет.
Наивысший показатель продовольственной инфляции в России отмечается в небогатых регионах, где доходы жителей небольшие, а объемы трат на еду составляют значительную часть расходов домохозяйств. При этом общий уровень подорожания в стране в январе этого года оказался самым высоким за время наблюдений с января 2016 года.
Сильнее всего продукты подорожали в Дагестане, в Саратовской области и Адыгее (+ 9,7%) — в них рост цен на еду опережает среднероссийские показатели. Наименьшее подорожание отмечается в Чукотском и Ненецком автономных округах.
Лидером по росту цен в минувшем году стал сахарный песок (+64%), и подсолнечное масло (+26,2%).
Напомним, ранее Mkset анализировал ситуацию с ценами на продовольственные продукты. Тогда эксперты-экономисты подчеркивали, что заморозка цен рано или поздно ударит по кошельку потребителей. При этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что в России нет оснований для роста в начале нового года цен на продукты и товары первой необходимости. Тем не менее она отметила, что в России есть практика, согласно которой после индексации пенсий пенсионерам «чуть ли не на следующий день растут цены на социально значимые продукты — на гречку, на сахар, на макароны — без каких-либо на это оснований».