Премьер-министр Башкирии заявил о восстановлении заброшенного аэропорта в Сибае

Напомним, аэропорт Сибая был создан в 1957 году, однако с 2003 по 2010 году он не эксплуатировался. В июне 2010 года авиакомпания «Аркаим» выполнила пробный рейс из Уфы. В этом же году были возобновлены пассажирские рейсы. В настоящее время регулярные рейсы не выполняются.