Премьер-министр Башкирии заявил о восстановлении заброшенного аэропорта в Сибае

Он принял участие в открытии регионального сосудистого центра на базе городской больницы, а также побывал в Сибайском филиале БашГУ, где был представлен новый ректор Ильдар Хамитов.
Андрей Назаров также принял участие в заседании Горсовета Сибая. Он сообщил, что по итогам комплексной оценки город занял шестое место среди других муниципалитетов. Кроме того, Назаров представил ряд крупных проектов, которые будут реализованы в ближайшие годы: строительство железнодорожной ветки Сибай-Сара, возобновлении деятельности Сибайского аэропорта, создание агропромышленного кластера.
Премьер-министр добавил, что сейчас активно ведется работа над тем, чтобы Сибай получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Напомним, аэропорт Сибая был создан в 1957 году, однако с 2003 по 2010 году он не эксплуатировался. В июне 2010 года авиакомпания «Аркаим» выполнила пробный рейс из Уфы. В этом же году были возобновлены пассажирские рейсы. В настоящее время регулярные рейсы не выполняются.